Avril Lavigne este acuzată de plagiat

Cîntăreaţa canadiană a fost dată în judecată de doi compozitori care pretind că piesa ”Girlfriend” sună foarte asemănător cu una dintre piesele trupei din care au făcut ei parte în anii '70. Tommy Dunbar, fondatorul trupei The Rubinoos, a înaintat dosarul la Curtea Federală din San Francisco, pe 2 iulie. În dosar se spune că piesa ”Girlfriend” este foarte asemănătoare cu melodia intitulată ”I Wanna Be Your Boyfriend”, scrisă de Tommy Dunbar şi fostul manager al formaţiei James Gangwer şi lansată în 1978. În proces sînt chemaţi ca acuzaţi compania cîntăreţei Avril Lavigne Publishing, dar şi cel cu care aceasta a colaborat la scrierea piesei ”Girlfriend”, producătorul Dr. Luke.

Managerul lui Avril Lavigne, Terry McBride, susţine că procesul nu are nicio bază şi că nu există nicio asemănare între cele două piese. Totuşi, acesta a mai declarat că în cazul în care procesul va fi prea costisitor, va încerca să rezolve financiar problema în afara sălii de judecată.