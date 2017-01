Avril Lavigne îşi va lansa noul album pe 8 martie 2011

Cântăreaţa canadiană Avril Lavigne îşi va lansa noul album, ”Goodbye Lullaby”, pe 8 martie 2011, la patru ani de la apariţia discului ”The Best Damn Thing”. Starul canadian îşi va lansa noul album la RCA Records. Avril Lavigne va cânta primul single, ”What the Hell”, la Dick Clark\'s New Year\'s Rockin\' Eve, pe 31 decembrie. ”Goodbye Lullaby” cuprinde melodii realizate în colaborare cu Butch Walker şi Max Martin, dar şi cu Deryck Whibley, de care cântăreaţa a divorţat în 2009, după o căsnicie de trei ani. Avril Lavigne declara pentru revista ”Billboard”, în februarie, că acest album, ce include piese precum ”Stop Standing There”, ”Push” şi ”Goodbye”, va avea un sound mai dur decât albumele sale anterioare. Într-o scrisoare adresată fanilor, luna trecută, Lavigne declara: ”A fost un album greu de creat şi de lansat pentru mine. Nu numai că a fost cel mai profund şi special album pe care l-am creat, este sincer, onest şi aproape de sufletul meu. Dar, pentru prima dată, am avut de-a face cu birocraţia. Oamenii lucrează cel mai bine când fac ceea ce îşi doresc şi le place şi nu atunci când sunt forţaţi să facă ceva ce nu le place”.