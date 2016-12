Axiomă: Băsescu minte!

Celebra expresie „Să trăiţi bine” s-a dovedit a fi, până la urmă, un slogan de campanie şi nicidecum o promisiune. Asta ştim cu toţii. Culmea este că însuşi Traian Băsescu a recunoscut, senin, că sloganul său din campanie „Să trăiţi bine” nu a fost neapărat un angajament, adăugând că şi acum spune acest lucru „din toată inima”, oricui. Faptul că politicienii mint este de notorietate publică, însă gustul acestei informaţii este cu atât mai amar cu cât ea este recunoscută de către cei care ne mint. Pentru a mai drege busuiocul, Băsescu a explicat că în România ar trebui să începem să trăim din banii pe care-i producem şi să nu mai acceptăm „politica minciunii”, în sensul în care se plătesc salarii şi pensii din împrumuturi. „Şi populaţiei i-a plăcut să trăiască din împrumuturi, să aibă salariile mărite din împrumuturi, să aibă pensiile plătite şi din împrumuturi, credite de la bănci foarte multe. Toate ăstea acum se răzbună”, a spus Băsescu. El a adăugat că, pe de altă parte, “trebuie să spunem că România are o şansă uriaşă”. “Problema este dacă o valorificăm sau nu această şansă. Încă nu am ajuns ca vechile state membre ale UE, la datorii de 80 - 90 - 100% din PIB. Încă avem 31 - 32 de procente datorie din PIB. Spre exemplu, anul acesta, România plăteşte circa două miliarde de euro dobânzi. Grecia numai dobânzi plăteşte 25 de miliarde de euro, ca să vă daţi seama”, a afirmat Traian Băsescu. Din toată polologhia am rămas însă cu esenţialul: Băsescu minte şi recunoaşte asta. O nouă axiomă la fel de tristă ca păguboasa zicală românească „Merge şi aşa!”. Să trăiţi bine!