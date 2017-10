Axiopolis Cernavodă a făcut scor la Rîmnicu Sărat

Patru meciuri dintre cele șapte programate în etapa a 7-a din Liga a 3-a la fotbal, Seria a 2-a, au avut loc vineri. Cel mai mare scor s-a înregistrat la Rîmnicu Sărat, unde echipa gazdă CSM Olimpia a fost surclasată de Axiopolis Cernavodă cu scorul de 5-0! Dunărenii au reușit cea mai confortabilă victorie din acest sezon, grație golurilor înscrise de Fotescu (minutele 10 și 82, al doilea din penalty), Mihalache (12), Husein (29) și Moise (67).

„Am început tare, cu jocul nostru obișnuit, ofensiv și combinativ. Am avut și vântul de partea noastră, iar pe lângă cele trei goluri am mai avut și alte trei mari ocazii ratate. Una peste alta, o victorie indiscutabilă și meritată, după un meci cu arbitraj foarte corect, așa cum nu am mai avut parte de multă vreme”, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului Axiopolis Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Puia - Loloț (80 M. Al. Hristu), Răvoiu, Andreescu, L. Gheorghe (70 Vlăescu) - E. Abibula, Al. Vieru - Beșleagă (72 G. Rusu), Fotescu, Mihalache - Husein (60 N. Moise). Rezerve neutilizate: Nanu, C. V. Hristu, I. Gheorghe. Daniel Zaharia este accidentat, iar Crețu a lipsit din motive personale.

Alte rezultate înregistrate vineri: Delta Dobrogea Tulcea - Victoria Traian 2-1; Înainte Modelu - FC Voluntari II 2-2; FCSB II - Unirea Slobozia 1-3. Celelalte partide ale etapei vor avea loc sâmbătă, de la ora 15.00, după următorul program: Progresul 1944 Spartac - SSC Farul Constanța; Metalul Buzău - Agricola Borcea; CSM Oltenița - Sportul Chiscani.

În clasament conduc AFC Progresul 1944 Spartac (golaveraj 26-7), SSC Farul (17-4) și Axiopolis Cernavodă (19-9), cu câte 16 puncte fiecare, urmate de Metalul Buzău 14p, FCSB II 13p (22-9) și CSM Olimpia Rîmnicu Sărat 12p (13-17).

