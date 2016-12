Axiopolis Cernavodă a ratat calificarea în semifinale

Sâmbătă şi duminică, echipa de juniori Axiopolis Cernavodă a participat la turneul zonal al Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor A1, desfăşurat la Piteşti. Formaţia antrenată de Tudor Pantaze a pierdut ambele partide susţinute, 0-3 cu AFC Filipeştii de Pădure şi 1-4 cu Sporting Piteşti, clasându-se pe ultimul loc în subgrupă. „Au anunţat iniţial că se va juca pe stadionul „Tablierul“, dar gazdele ne-au trimis să jucăm la Bradu, pe un teren sintetic, în condiţiile în care jucătorii nu aveau încălţămintea adecvată. În primul meci, la 1-0 pentru adversari, am riscat ca să egalăm şi am primit ultimele două goluri în minutele 90 şi 90+2. Cu Piteştiul a fost 0-0 la pauză, iar în minutul 48 am marcat noi, prin Gabriel Buhuş, care a prins un şut de la vreo 30 de metri. La două minute după gol, şi-au intrat arbitrii în rol şi mi l-au eliminat chiar pe Buhuş, care era cel mai bun om al nostru. Ne-au tocat mărunt, ce mai... Piteştiul nu m-a impresionat. În opinia mea, cele mai bune echipe le-au avut Măgurele şi Viitorul Bucureşti, dar au picat în aceeaşi subgrupă. Prima a câştigat meciul direct la lovituri de departajare”, a declarat Tudor Pantaze. Finala dintre Piteşti şi Măgurele, câştigată de gazde cu 5-0, a avut loc aseară, fiind mutată de la ora 10.00 dimineaţa din cauza examenului de Bacalaureat.