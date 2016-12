Axiopolis Cernavodă a urcat pe locul 8

Sâmbătă, în etapa a 12-a din Liga a 3-a la fotbal, penultima din turul campionatului și penultima programată în 2016, cele două formații din județul Constanța au jucat pe teren propriu, însă au înregistrat rezultate diametral opuse. Cu toate că pornea ca mare favorită în fața penultimei clasate, Petrolistul Boldești, care acumulase doar 7 puncte în 11 partide, FC Viitorul II nu a reușit să câștige meciul de sâmbătă, de pe stadionul Orășenesc din Ovidiu. Formația gazdă și-a creat foarte multe ocazii de gol în prima repriză, toate ratate, iar prahovenii, care s-au mulțumit să se apere supranumeric, au dat lovitura pe un contratac rapid, finalizat de Cristian Mihăiță în minutul 58. Scor final: 0-1!

Au evoluat pentru FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Tordai - A. Rusu (83 Alexe), Burdeț, Mladen, Panait (78 Cruceru) - Vînă, Bg. Vasile, Neniță - Cioablă, Cr. Ene, Margină.

La rândul său, Axiopolis Sport Cernavodă și-a mărit la șase numărul de etape consecutive fără înfrângere, reușind un succes la două goluri diferență în disputa cu ACS Înainte Modelu, scor 3-1 (Andreescu 65, I. Gheorghe 76-pen., C. Dumitrescu 89 / Bucă 84). „A fost un meci greu, disputat, în care echipa adversă a dominat prima repriză, având mai mult timp posesia. În repriza a doua am jucat noi mai bine, ne-am desprins la două goluri diferență și, chiar dacă am și primit un gol, victoria nu ne poate fi pusă la îndoială. O victorie meritată, după un joc bun pe care l-am făcut în ultima noastră partidă pe teren propriu de anul acesta. Publicul a plecat acasă încântat de această victorie, dar și de ultimele noastre rezultate. Mă bucur că am reușit în acest tur de campionat ceea ce puțini se așteptau”, a declarat Vasile Enache, antrenor principal la echipa din Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis: Mirică - G. Rusu, Zaharia, Andreescu, C. Hristu (46 Buhuș) - Husein (76 Antip), I. Gheorghe, Moldoveanu - M. Hristu, Ad. Cristea (68 C. Dumitrescu), Dogaru (90 Metcher).

Celelalte rezultate ale etapei: AFC Astra II Giurgiu - CS Tunari 0-1; Arsenal Malu - Viitorul Domnești 0-6; Unirea Slobozia - Dinamo II București 2-1; CSM Oltenița - Delta Dobrogea Tulcea 2-0; SC Popești-Leordeni - Metaloglobus București 1-2.

Clasament Seria a 2-a

1. Metaloglobus București 32 de puncte (golaveraj 29-14)

2. FC Viitorul II Constanța 23p (26-14)

3. Unirea Slobozia 23p (25-14)

4. SC Popești-Leordeni 21p (18-11)

5. CS Tunari 19p (17-18)

6. AFC Astra II Giurgiu 18p (18-16)

7. Viitorul Domnești 16p (20-15)

8. Axiopolis Sport Cernavodă 16p (21-22)

9. Dinamo II București 15p (22-16)

10. ACS Înainte Modelu 14p (32-27)

11. Delta Dobrogea Tulcea 14p (22-25) - formație penalizată cu 2 puncte

12. CSM Oltenița 11p (21-23)

13. Petrolistul Boldești 10p (16-25)

14. Arsenal Malu 0p (9-56)

