Axiopolis Cernavodă îşi ia adio de la Divizia C

Divizia C la fotbal programează astăzi, de la ora 18.00, ultima etapă din actualul sezon. Cu această ocazie, Axiopolis Cernavodă, ultima clasată în clasamentul Seriei a II-a, cu doar 4 puncte, va încheia conturile cu liga a treia, revenind în Divizia D după doar un an. Elevii lui Dănuţ Rizea vor încheia aventura în Divizia C cu un derby judeţean, urmînd să primească vizita formaţiei Oil Terminal Constanţa (locul 9, 35p). Oaspeţii au nevoie de cele trei puncte pentru a fi siguri că scapă de la retrogradare, după un retur dezastruos. Mai liniştită, FC Farul II (locul 8, 37p), se deplasează la deja retrogradata CS Făurei (locul 13, 23p). Cea mai bine clasată echipă constănţeană, Aurora 23 August (locul 7, 37p), se deplasează la Politehnica Galaţi (locul 5, 40p). Celelalte meciuri ale etapei: Petrolul Brăila - Junkers Galaţi; Delta Tulcea - Unirea Slobozia; Hidro-Metalcord Buzău - CSM Rm.Sărat; Abatorul Slobozia - Petrolul Berca.