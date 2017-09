Axiopolis Cernavodă transferă un fundaș central

Axiopolis Sport Cernavodă a susținut miercuri un nou meci de verificare în această perioadă precompetițională. Echipa constănțeană din Liga a 3-a la fotbal a jucat pe teren propriu cu o nou promovată în eșalonul al treilea, Agricola Borcea, din județul Călărași. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1 (0-1), gazdele egalând în minutul 60, prin Loloț.

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Puia (60 Nanu) - G. Rusu (60 I. Gheorghe), Istrate (75 Ad. Cristea), Andreescu (60 C. V. Hristu), L. Gheorghe (46 Daniel Zaharia) - M. Al. Hristu (46 E. Abibula), Al. Vieru (75 M. Al. Hristu) - Loloț (65 C. Crețu), C. Crețu (46 Vlăescu), Husein (46 N. Moise) - Mihalache (60 Beșleagă).

Dorin Istrate este jucător de 22 de ani sosit de la ACS Înainte Modelu, dar care a mai evoluat și la Dacia Unirea Brăila. Dogaru, Dumitrescu și Sasu sunt în continuare la echipa a doua.

Primul meci oficial al sezonului nu mai este cel din 9 august, contând pentru primul tur din faza națională a Cupei României, pentru că Axiopolis va debuta în această competiție abia din turul al doilea, cel din 23 august. Următoarele meciuri amicale vor fi cu FC Viitorul II (5 august, la Cernavodă, de la ora 10.00), cu juniorii de la ACS Performer sau cu CS Medgidia (9 august, la Cernavodă), cu CS Medgidia (12 august, la Cernavodă) și cu Agricola Borcea (19 august, în deplasare).