Axl Rose, huiduit în absenţă

Solistul Axl Rose a fost huiduit la ceremonia de includere a trupei Guns N\' Roses în Rock and Roll Hall of Fame, când numele său a fost rostit de muzicianul Billie Joe Armstrong, după ce veteranul rocker a declarat că refuză această onoare şi că va boicota evenimentul. Axl Rose a lipsit de la evenimentul care a avut loc sâmbătă seară, în Cleveland, Ohio, după ce a declarat că nu se simte dorit şi nici respectat de foştii săi colegi de formaţie, care, spre deosebire de el, au participat la ceremonie. În momentul în care Billie Joe Armstrong, solistul trupei Green Day, care a avut sarcina de a prezenta legendara formaţie Guns N\' Roses, i-a întrebat pe cei circa 6.000 de spectatori cine lipseşte, având în vedere că foştii membri Slash, Duff McKagan, Steven Adler şi Matt Sorum se aflau deja pe scenă, pentru a accepta premiul, publicul a început să huiduie. Billie Joe Armstrong a adăugat: ”Mulţi cântăreţi sunt nebuni, pot subscrie. El este unul dintre cei mai mari solişti care au atins vreodată un microfon. Câteodată trebuie să reanalizezi capitolele din viaţa ta, pentru a merge mai departe”. De la refuzul de participare al trupei Sex Pistols, în 2006, Axl Rose a fost primul artist care a boicotat public Rock And Roll Hall Of Fame, unde sunt incluşi muzicieni aleşi de o comisie formată din 600 de experţi din industrie. Nici Rod Stewart nu a fost prezent la cea de-a 27-a ceremonie Rock and Roll Hall of Fame, unde trebuia să se reunească cu formaţia The Faces. Însă artistul este bolnav de gripă şi a fost înlocuit de Mick Hucknell de la Simply Red.

Printre artiştii incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame se numără şi Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, dar şi legenda folk Donovan şi regretata compozitoare Laura Nyro. Într-o scrisoare deschisă, făcută publică miercuri, de purtătoarea de cuvânt a muzicianului, Axl Rose spunea că ceilalţi membri fondatori ai celebrei trupe californiene Guns N\' Roses vor fi bineveniţi la ceremonia de sâmbătă, însă nu şi el. ”Nu voi participa la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame din 2012 şi refuz respectuos includerea mea ca membru al trupei Guns N\' Roses în Rock and Roll Hall of Fame”, a declarat Axl Rose. ”Cer cu tărie să nu fiu inclus în absenţă şi vă rog să reţineţi că nimeni nu este autorizat şi nu are permisiunea mea să accepte includerea în numele meu sau să vorbească în numele meu”, a adăugat rockerul american. Reprezentanţii Rock And Roll Hall Of Fame au emis însă, vineri, un comunicat în care spuneau că trupa va fi onorată sâmbătă şi, implicit, Axl Rose. ”Ne pare rău că Axl nu va putea accepta personal această onoare”, au spus aceştia.

Albumul ”Appetite for Destruction”, care a inclus piese precum ”Sweet Child O\'Mine” şi ”Paradise City”, s-a bucurat de un succes uriaş în anul 1987, propulsându-i pe Axl Rose, chitariştii Slash şi Izzy Stradlin, basistul Duff McKagan şi toboşarul Steven Adler la statutul de vedete rock de talie mondială. Însă, la începutul anilor ’90, abuzurile de alcool şi de droguri şi-au pus amprenta asupra vieţilor unora dintre membrii trupei, iar neînţelegerile dintre Slash şi Axl Rose au devenit de notorietate. Până la mijlocul deceniului \'90, componenţa originală a trupei a încetat să mai existe. Axl Rose a obţinut ulterior, în justiţie, dreptul de a folosi numele trupei, a lansat mult-aşteptatul album ”Chinese Democracy”, în 2008 şi continuă să susţină turnee cu grupul cu acelaşi nume, dar niciunul dintre membrii actuali din Guns N\' Roses nu a făcut parte din trupa originală, cu excepţia sa. În prezent, trupa Guns N\' Roses este formată din Axl Rose (vocal, pian), Dizzy Reed (clape, pian, sintetizator, backing vocals), Tommy Stinson (chitară bas, backing vocals), Chris Pitman (clape, backing vocals), Richard Fortus (chitară), Frank Ferrer (baterie, percuţie), Ron ”Bumblefoot” Thal (chitară), DJ Ashba (chitară).