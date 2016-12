Ayan a tăiat panglica inaugurală a magazinului de haine „Picioru’ Gras”

Magazinul Picioru’ Gras, cu haine pentru copii marca „Ayan”, pe care omul de afaceri Elan Schwartzenberg l-a inaugurat, ieri, în City Park Mall Constanţa, a atras un număr mare de cumpărători încă din primele minute de la deschidere. Celor care au dorit să se afle printre primii care achiziţionează hăinuţe purtînd numele fiului cunoscutului om de afaceri şi al fostei sale soţii, Mihaela Rădulescu, li s-au alăturat şi admiratorii vedetei de televiziune. Surpriza evenimentului a constituit-o însă prezenţa micuţului Ayan, despre care se ştia că nu va fi prezent la eveniment. Îmbrăcat în haine a căror marcă îi poartă numele şi asortat cu o cravată estivală, Ayan, sprijinit de mama şi de tatăl său, a tăiat panglica inaugurală a magazinului cu hăinuţe pentru copii. Mihaela Rădulescu şi fiul său au fost în centrul atenţiei. Ei au vîndut primele hăinuţe şi accesorii, au acordat autografe şi au făcut poze cu admiratorii, iar Elan Schwartzenberg a vegheat ca totul să se desfăşoare în condiţii optime. „Sînt foarte mulţumit de această afacere şi am ales să o deschid în Constanţa, deoarece cred în acest oraş mai mult decît în orice alt oraş din ţară”, a declarat Elan Schwartzenberg.

Picioru’ Gras se prezintă sub forma unui loc deosebit, cu o poveste specială. „Magazinul spune o poveste. Fiecare dintre magazinele pe care sperăm să le deschidem de acum înainte are cîte o poveste, a lui Ayan şi a două fetiţe gemene, care va fi şi tipărită. E o poveste în care se deschide o poartă magică spre o lume normală, în care ar trebui să trăiască şi copiii noştri: curată şi simplă”, a spus Mihaela Rădulescu. „Pînă acum, eu m-am ocupat de partea artistică, Elan de partea concretă, iar Ayan s-a ocupat de stilul acestui magazin”, a precizat Mihaela Rădulescu. Simpaticul Ayan are, deja, un stil bine conturat, după cum a precizat mama sa. Astfel, totul, de la sigla magazinului şi culorile care se regăsesc în magazin, pînă la etichete şi culoarea sacoşelor din material textil în care se pun cumpărăturile, reprezintă alegerea lui Ayan. Micuţul a dat lămuriri şi cu privire la numele inedit al magazinului, Picioru’ Gras: „Aşa îmi spunea tata”.

Haine din fibre naturale, fără design sofisticat

„Am vrut să pun, înaintea oricărei mode, eficienţa. Am vrut să fie haine eficiente, din bumbac, care să se spele uşor şi care să se usuce foarte rapid”, a precizat Mihaela Rădulescu, aceasta semnînd, de altfel, designul hainelor pentru băieţi. Vedeta TV şi-a propus să ignore culorile deja stereotipe, roz şi bleu, dar şi designul sofisticat. Ideea de a deschide un magazin cu haine pentru copii constituie o replică creativă la preţul piperat al marilor firme şi la modul în care aceste haine pentru copii se prezintă sub aspect estetic. „Cînd a încolţit această idee în mintea mea, nu prea aveam de unde să aleg haine pentru copii, ori erau prea scumpe, de la firme foarte sofisticate, ori cu prea multe înscrisuri pe ele, de la firme celebre. Eu vreau ca pe copiii noştri să nu scrie nimic”.

Hainele marca „Ayan” sînt produse de o fabrică din Suceava, care lucrează în sistem lohn pentru străinătate. Preţurile produselor variază de la 27 la 150 de lei. Magazine Picioru’ Gras se vor deschide în alte 19 centre comerciale din ţară, însă, după cum a precizat Mihaela Rădulescu, următorul shop va fi inaugurat la Monaco.