Ayo va concerta la „B\'estfest”

Cîntăreaţa Ayo va veni pentru prima dată în România, în această vară, urmînd să susţină un concert pe data de 2 iulie, în cadrul Festivalului „B\'estfest”. Artista i se alătură, astfel, soţului său, muzicianul reggae Patrice, care va prezenta un recital pe 1 iulie (Ziua Zero). La Festivalul „B\'estfest”, care va avea loc în perioada 1 - 5 iulie, la Romexpo, au fost confirmaţi pînă în prezent: „The Killers” şi Patrice - Ziua Zero (1 iulie), Ayo, Moby şi „Motorhead” - 2 iulie, „Orbital”, „Franz Ferdinand” şi „The Faint” - 3 iulie, „The Charlatans” şi „The Ting Tings” - 4 iulie, „Manowar” şi „Holyhell” la Aftershock”, pe 5 iulie. Biletele şi abonamentele sînt disponibile atît online, pe site-ul www.myticket.ro, precum şi în reţeaua magazinelor Diverta.

Ayo, fiica unui nigerian şi a unei românce de etnie romă, a crescut într-o familie pasionată de muzică, descoperind încă din copilărie impresionanta colecţie de discuri a tatălui său. Astfel, legende ale muzicii precum „Pink Floyd”, Fela Kuti, Donny Hathaway, Jimmy Cliff şi Bob Marley au marcat puternic stilul artistei, un soul inconfundabil influenţat de raggae, blues şi jazz. Ayo a debutat în anul 2006, cu albumul „Joyful” (traducerea în limba engleză a numelui său), întregul material fiind înregistrat în studio în numai cinci zile. Stilul inconfundabil şi vocea superbă au reuşit să se remarce în industria muzicală la nivel global, odată cu lansarea primului extras pe single, „Down On My Knees”, care s-a bucurat de un succes imens. După lansarea primul single al artistei, au urmat critici pozitive din partea presei internaţionale, numeroase discuri de aur şi platină pentru vînzări record, nu mai puţin de cinci concerte sold-out consecutive la Sala Olympia din Paris, dar şi numeroase alte spectacole în Europa şi în Statele Unite ale Americii. În anul 2008, a apărut al doilea material discografic al artistei, „Gravity at Last”, pe care aceasta l-a promovat într-un turneu în Europa, care a inclus 30 de concerte.

Într-un interviu acordat de Ayo, în 2007, publicaţiei „The Guardian”, cîntăreaţa mărturisea că adoră să fie aproape de fanii ei: „Ca celebritate, te cunosc foarte mulţi oameni pe care tu nu îi cunoşti. Astfel, devii o persoană distantă, rece. Urăsc asta, pentru că am avut parte, deseori, de aşa ceva. În schimb, ador să fiu aproape de fanii mei. Aş sări de pe scenă în public ca să fiu aproape de ei, dacă aş şti că nu mi s-ar strica chitara”.