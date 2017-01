„Azi”, noul single Anne’s

Anne’s îşi lansează un nou single, „Azi”, de pe albumul cu mesaj atât de optimist şi văratic... „Rază de soare”. Piesa a fost compusă de Yorgos Bernardes din Elveţia, iar muzica şi textul sunt semnate de Keo şi Cornel Ilie, de la trupa Vunk.

Albumul „Rază de soare” pe care se regăsesc şi piesele „Atât de greu” şi „Azi”, a fost promovat şi la Constanţa, în urmă cu o lună, când Anne’s a susţinut un recital, pe scena Casei de Cultură, alături de băieţii de la Distinto şi de mai nonconformista Anna Lesko. Evenimentul a fost inclus în cadrul concertului „Artă contra drog”, organizat de Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură şi Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului (CIADO) România. De altfel, Annes continuă să se afle în plină campanie de promovare a CD-ului, până pe 6 mai, în cadrul ambiţiosului proiect antidrog.

Materialul discografic „Rază de soare”, pentru a cărui realizare Annes a muncit câţiva ani, cuprinde 11 piese. Albumul include şi două colaborări interesante: „I want to spend my life time loving you”, piesă cântată împreună cu Ionuţ Ungureanu de la Provincialii şi „Am nevoie de iubire”, cu Matteo.

Compozitorii şi textierii care au sprijinit-o pe Annes la realizarea „Razei de soare” sunt: Gabriel Huiban, Alex Pelin, Mihai Postolache, Daniel Deaconu, Mihai Coporan, Adrian Romcescu, Dana Dorian, Yorgos Benardes, Keo şi Cornel Ilie (Vank).