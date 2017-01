Babiuc, condamnat la comandă?

10:53:25 / 01 Aprilie 2014

BABIUC CREDE CA MINTE COPII DE DOI ANI , NE VINDE GOGOSI GOALE PE DINAUNTRU SI ZICE CA ARE GEM IN ELE.

AUZI LA ACEST BABIUC BIDUIN , CE ESCROC NENOROCIT , CA NU LA CUNOSCUT PE BECALI , DECIT IN ANUL 2013 , ATUNCI CUM IA VINDUT PAMANTUL STATULUI , CARE NU ERA PROPIETATEA LUI PERSONALA A LUI BABIUC, DECI PAMANTUL STATULUI SI MAI INTREB ODATA CUM I LA VINDUT SI A PERFECTAT ACESTE ACTE DE VINZARE CUMPARARE LUI BECALI , PRIN CORESPONDENTA ? CA IN ROMANIA SE POARTA SI ESTE LA MODA CORESPONDENTA , MAI ALES LA VINZARI DE TERENURI DE MII DE HECTARE , DECI NU SAU VAZUT NU SAU CUNOSCUT , DAR PAMANTUL LA VINDUT , PUTEA SA-L VINDA SI VREUNUI ARAB CA CE CONTA BANII SA IASA , BRAVO LUI MONICA MACOVEI CA LA BAGAT LA PUSCARIE , INCLUSIV PE BECALI CIOBANUL CARE NU A CITIT O CARTE IN VIATA LUI , DAR LA HOTII NU-L INTRECE NICI DRACUL , IAR MACOVEI CEL PUTIN ARE O FACULTATE DE DREPT, DECI ESTE SCOLITA , NU CA CIOBANUL DE BECALI , CARE SA VAZUT MILARDAR DUPA CE A FURAT IMPREUNA CU ACEST BABIUC , CARE TREBUIAU SA PUTREZEASCA IN PUSCARIE DUPA CIT A FURAT MUNCA UNUI POPOR INTREG , DE 50 DE ANI , DIN PERIOADA COMUNISMULUI , TREBUIAU IMPUSCATI LA FEL CA PE CEAUSESCU , ACESTI CRIMINALI HOTI AI ACESTUI POPOR .