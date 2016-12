Bac 2: dezastrul continuă!

Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat a adus un nou val de tristeţe în rândul absolvenţilor clasei a XII-a care sperau ca, măcar acum, să-şi obţină diploma de Bac. Candidaţii care au susţinut sesiunea din toamnă au reuşit „performanţa” de a obţine catastrofalul procent de promovabilitate de 15,5% (după centralizarea a 90% din datele parvenite de la inspectoratele şcolare din ţară). La nivelul judeţului nostru, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, din 2.292 de elevi prezenţi în sălile de examen, doar 245 (10,69%) au reuşit să obţină medii finale peste şase, fiind declaraţi promovaţi. La această sesiune, 21 de candidaţi au fost prinşi în timp ce încercau să copieze, fiind eliminaţi din sălile de examen. Ei vor putea susţine Bac-ul abia în vara lui 2013. Procentul de promovabilitate, de nici 11%, plasează judeţul nostru pe ultimele locuri la nivel naţional, după ce, în vară, am fost pe locul trei, cu aproape 58% promovabilitate. „Cred că au picat toţi din clasă, din ce am văzut până acum. Nu are rost să mai vii până aici, că ai picat şi tu”, i-a transmis telefonic, unui coleg, un candidat care a susţinut examenul la Colegiul Tehnic Energetic din Constanţa.

„NE VEDEM LA ANUL” La centrul de examinare de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, pe listele cu numele celor 415 candidaţi, cu greu reuşeai să găseşti zece promovaţi. „Asta e, ne vedem la anul”, se încurajau candidaţii. Mai trist este faptul că aceleaşi procente riscă să se repete şi în anii următori, în condiţiile în care învăţământul obligatoriu este de zece clase, iar la liceu, în această vară au fost admişi candidaţi cu note de 2 şi 3.

CA DE FIECARE DATĂ, CANDIDAŢII CARE NU AU PROMOVAT AU GĂSIT ALT VINOVAT PENTRU EŞECUL LOR: DIFICULTATEA SUBIECTELOR ŞI PREZENŢA CAMERELOR DE SUPRAVEGHERE DIN SĂLILE DE EXAMEN

Mulţi dintre cei înscrişi să susţină examenul în toamnă mizau pe subiecte mai uşoare decât cele de la sesiunea din vară. Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, i-a avertizat însă pe tineri să nu se aştepte la indulgenţă din acest punct de vedere. Reprezentanţii inspectoratelor şcolare spun că procentul extrem de scăzut al celor care au promovat examenul se explică şi prin numărul mic al candidaţilor care au venit la şedinţele de pregătire de dinaintea examenului. În judeţul Constanţa, doar un pic peste o sută de candidaţi s-au prezentat la meditaţiile oferite gratuit de ISJ.

ELEVII NEMULŢUMIŢI DE REZULTATELE OBŢINUTE AU PUTUT DEPUNE CONSTESTAŢII, IERI, ÎN INTERVALUL 16.00 – 20.00. ACESTEA VOR FI CORECTATE ÎN PERIOADA 5-6 SEPTEMBRIE, REZULTATELE FINALE URMÂND SĂ FIE AFIŞATE PE 7 SEPTEMBRIE

REACŢII Vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Mariana Becic, este de părere că rezultatele slabe din sesiunea a doua a Bacalaureatului demonstrează că acest examen trebuie să devină unul diferenţiat şi că tinerii care nu au reuşit să promoveze nici în sesiunea a II-a vor trebui integraţi cât mai repede în câmpul muncii. „Aceste rezultate ne spun că trebuie să lucrăm cu ministerul, şi ministerul să vină în dialog cu oameni care se pricep la învăţământ. Trebuie să fie un Bac pentru liceele tehnice şi unul pentru liceele teoretice”, a explicat Becic. Sesiunea a doua a Bac-ului 2011 nu a adus nicio îmbunătăţire miraculoasă a rezultatelor liceenilor, iar preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, Mihaela Gună, consideră că acesta este un semnal că este nevoie de o analiză a sistemului de învăţământ, în general, şi a celui în care se dă acest examen, în particular. „Trebuie făcută o analiză a cauzelor care au dus la asemenea rezultate. Fiecare trebuie să privească în ograda lui, să nu ne acuzăm reciproc. Declaraţiile ministrului nu ar trebui să fie constatări, ci să facă o analiză pentru că el conduce sistemul. De vină suntem toţi: atât sistemul gestionat de Ministerul Educaţiei, cât şi părinţii, care nu neapărat că nu se implică în parteneriatul cu şcoala, dar uneori nu sunt lăsaţi să se implice”, a adăugat Gună.