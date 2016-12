Bac 2014: Astăzi, proba scrisă la limba română

Astăzi, elevii claselor a XII-a încep examenele scrise de la Bac. Timp de o săptămână, aceştia vor arăta că au acumulat cunoştinţele necesare pentru a obţine diploma de Bac. În judeţul Constanţa, 5.568 de absolvenți de liceu (serie curentă - 4.820, serie anterioară - 748) vor susține astăzi prima probă, la disciplina limba și literatura română, fiind supravegheaţi de 1.600 de cadre didactice. Profesorii care vor face parte din comisiile de examinare de la Bac în acest an au fost avertizaţi în repetate rânduri să nu sprijine elevii în tentativa acestora de a frauda examenul şi să fie extrem de atenţi pentru a nu se repeta incidentele de anul trecut, din câteva comisii. “Celor care vor fi în centrele de examen nu pot să le spun decât să fie foarte atenţi, să nu accepte sub nicio formă vreo abordare diferită de cea care este cunoscută în metodologie. Mare atenţie la felul cum sunt distribuite ciornele şi la modul în care ele circulă prin sală”, a spus inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar General (ISJ) Constanţa, prof. Răducu Popescu. Reamintim că anul trecut, după începerea probelor scrise la Bac, la câteva licee s-a iscat un scandal al mitei, în care profesorii ar fi luat bani ca să le permită elevilor să copieze. Părinţi, elevi şi profesori din comisiile de examinare de la liceele “Ion Bănescu” Mangalia, “Lazăr Edeleanu” Năvodari şi “Dimitrie Leonida” Constanţa au fost anchetaţi şi unii chiar condamnaţi în urma descoperirilor făcute de procurori.

ATENŢIE, ELEVI! Reamintim că accesul candidaţilor în centrele de examen este permis în intervalul orar 7.30 - 8.30, pe baza actului de identitate. Metodologia desfăşurării examenului de Bac interzice elevilor să intre în săli cu ghiozdane, rucsacuri, poşete, telefoane mobile, manuale, cărţi, culegeri, memoratoare, notiţe, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Candidații care încalcă aceste reguli vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane. Din momentul în care au primit subiectele, elevii au la dispoziţie trei ore pentru a elabora lucrarea scrisă. Candidații trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, numai creion negru. Cei care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. “Elevii noştri sunt foarte bine pregătiţi şi la liceul nostru nu au existat niciodată incidente. Am făcut şedinţe cu părinţii în care am prelucrat metodologia, iar elevii şi părinţii ştiu cum trebuie să se desfăşoare acest examen. Sper ca Bac-ul din acest an să stea sub semnul corectitudinii”, a spus directorul Liceului Teoretic “George Călinescu”, prof. Elena Crăcea. Pentru ca totul să se desfăşoare în condiţii bune, vineri, profesorii din Comisia Judeţeană de Bac au verificat sistemele video instalate în săli şi au sigilat clasele. Tot în acelaşi scop, sâmbătă s-au stabilit, prin tragere la sorţi, informaticienii care vor fi în centrele de examinare în această săptămână şi vicepreşedinţii comisiilor de examinare şi evaluare. Preşedinţii comisiilor sunt cadre didactice din învăţământul superior care au fost alese de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a conduce cele 21 de centre de examinare de la nivelul judeţului Constanţa şi cele cinci centre de evaluare. Restul profesorilor care au dorit să participe la Bac au fost traşi la sorţi computerizat.