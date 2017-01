Bac în avanpremieră pentru elevi constănţeni

Dacă pentru majoritatea elevilor din clasa a XII-a emoţiile examenului de bacalaureat vor începe abia în iunie, pentru cei care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale Bac-ul va veni mai devreme. În perioada 19 mai - 1 iunie, judeţul Bacău va găzdui sesiunea specială a examenului de bacalaureat, la care pot participa liceenii care au fost selecţionaţi în loturile lărgite şi se pregătesc pentru a reprezenta România la fazele internaţionale ale competiţiilor şcolare. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, de la nivelul judeţului nostru vor pleca către Bacău 40 de elevi. „Din cei 40 de elevi care şi-au exprimat opţiunea de a participa la sesiunea specială, 37 sunt sportivi care au câştigat diverse competiţii de profil şi urmează să meargă mai departe”, a declarat inspectorul şcolar adjunct din cadrul ISJ, prof. Margareta Constantin. Pe lângă cei 37 de sportivi, vor mai pleca la Bacău şi doi elevi, unul de la Liceul Teoretic „Ovidius” (Laura Antonaru) şi unul de la Liceul Internaţional de Informatică (Lucian Curtu), care au fost selectaţi în loturile naţionale de biologie, respectiv chimie. Până pe 12 mai, Laura se pregăteşte, împreună cu ceilalţi colegi din lot, la Cluj, la Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu profesori universitari. „Pregătirea durează de dimineaţa de la ora 8.00 până seara la ora 20.00, cu pauză de o oră, la prânz”, a spus profesorul îndrumător al Laurei, Mirela Gheorghe, din cadrul Liceului Teoretic „Ovidius”.

CHIRURGIE PLASTICĂ ÎN VIENA Un caz deosebit îl constituie cel al elevei Luana Mândroiu, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, care, deşi nu este în niciun lot lărgit, a primit aprobarea din partea Ministerului Educaţiei de a participa la sesiunea specială a Bac-ului. „Am cerut să dau examenul de bacalaureat acum pentru a putea participa la examenul de admitere organizat de Facultatea de Medicină din Viena, Austria, ale cărei cursuri doresc să le urmez”, spune Luana. Ea doreşte să devină chirurg plastician, specializare pe care şi-a ales-o încă de acum patru ani. În acest scop, din clasa a X-a, adolescenta a început să înveţe limba germană, în prezent deţinând un certificat de competenţe lingvistice de nivel profesionist. În urmă cu două săptămâni, Luana a fost la Viena, unde a urmat un curs de pregătire susţinut de un centru austriac. „La începutul testului şi la final am susţinut două simulări ale examenului de admitere la Facultatea de Medicină. Spre marea mea suprindere, am trecut ambele teste”, spune, mulţumită, tânăra. Pentru că examenul de admitere este unul deosebit de dificil (12 probe care durează opt ore), Luana se pregăteşte peste nouă ore pe zi, sacrificând tot ceea ce înseamnă timp liber. În paralel cu pregătirea pentru Viena, Luana învaţă şi pentru Bacalaureat şi pentru admiterea la Facultatea de Medicină din Timişoara, a doua opţiune în cazul în care nu va fi admisă la Viena. În ceea ce priveşte Bac-ul, adolescenta nu îşi face griji. „Am emoţii, pentru că este un examen naţional, dar nu sunt îngrijorată. M-am pregătit, aşa că nu am de ce să-mi fac griji”, a spus Luana.