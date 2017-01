Bacalaureat 2008 - subiectele sînt deja afişate pe Internet!

Subiectele pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat din acest an au fost afişate, începînd de vineri, pe site-ul administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), www.subiecte2008.edu.ro. Site-ul a putut fi accesat începînd cu ora 11.00, după cum se precizează pe pagina de Internet a ministerului. Potrivit metodologiei MECT, prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an se va desfăşura în intervalul 23 iunie - 9 iulie, iar cea de-a doua, între 18 august şi 1 septembrie. Înscrierile pentru acest examen se vor face în perioada 1 - 9 mai. Pe data de 13 iunie, elevii din anul terminal de liceu vor încheia cursurile, urmînd ca, 10 zile mai tîrziu, să susţină probele de examen. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat din acest an vor fi afişate pe 9 iulie, după soluţionarea contestaţiilor.