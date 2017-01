Bacău, locul reabilitării pentru HCM

Duminică dimineaţă, de la ora 11.00, Handbal Club Municipal Constanţa va susţine a şaptea partidă în întrecerea internă. Cu un singur succes în primele şase runde, HCM încearcă reabilitarea la Bacău, unde va înfrunta una dintre revelaţiile sezonului, Ştiinţa Municipal Dedeman. “Avem nevoie de o evoluţie fără multe greşeli neforţate. Cu excepţia cîtorva jucători experimentaţi, Bacăul are o echipă tînără, iar din înregistrările vizionate am observat că greşeşte şi ea destul de des. În schimb, Ştiinţa e o echipă luptătoare, care se bate pentru fiecare minge. Sper să revenim cu o victorie de la Bacău pentru că e timpul ca HCM să mai şi cîştige”, a declarat antrenorul principal Eden Hairi. Marea surpriză a constănţenilor poate fi revenirea lui Laurenţiu Toma! Diagnosticat iniţial cu fractură de metatarsian, jucătorul constănţean are doar o contuzie puternică cu deplasare de metatarsian. Toma şi-a scos ieri gipsul şi, dacă nu va avea dureri, va juca la Bacău. Clubul constănţean i-a ridicat suspendarea lui Miodrag Kazic, care fusese suspendat pînă pe 20 noiembrie, astfel că, în caz că Toma nu va putea evolua, muntenegreanul va face pereche în extrema dreaptă cu sîrbul Uros Vukovic. La Bacău va reveni şi Aleksandar Adzic, refăcut complet după o ruptură musculară.

“Iacob e mai mult de 50% din echipa băcăuană”

Nou-promovată în vară în Liga Naţională, Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău este, alături de HC Odorhei, revelaţia startului de sezon. Aflată pe locul al treilea, formaţia băcăuană datorează ascensiunea sa lui Sandu Iacob, pe care a reuşit să-l înregimenteze în vară. După un sezon nu prea strălucit în Germania, Iacob a preferat să revină în oraşul natal, declinînd oferte mult mai generoase din partea Constanţei şi a Reşiţei. Pe lîngă Iacob, Ştiinţa Bacău i-a mai transferat la startul sezonului pe Daniel Apostu, Florin Spiridon şi ex-constănţeanul Mircea Muraru, care au adus un plus de experienţă trupei pregătite de antrenorul jucător Gabriel Armanu. “Cred şi sper că vom reuşi să-l anihilăm pe Sandu Iacob, pentru că e mai mult de 50% din echipa băcăuană”, a declarat Mihai Timofte, care l-a avut coechipier pe Iabob la Fibrex Nylon Săvineşti şi HCM Constanţa. Cu 51 de goluri în şase etape, Sandu Iacob este golgeterul la zi al întrecerii interne. Un alt jucător băcăuan pentru care HCM trebuie să-şi îndrepte atenţia este şi Ionuţ Rotaru, cel care este coordonatorul echipei şi care a punctat deja de 35 de ori în acest sezon.