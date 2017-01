Băcilă şi Voiculeţ ratează meciul cu Craiova

Jocul bun făcut de formaţia de pe litoral vineri, în Giuleşti, l-a mulţumit pe antrenorul Ion Marin, chiar dacă elevii săi au pierdut la limită, 0-1, în faţa Rapidului. “Nu mai există echipe mici şi echipe mari, şi nici învingători şi învinşi dinainte. Noi mai avem foarte mult de muncă, dar avem răbdare cu jucătorii, iar în Giuleşti asta au demonstrat că pot mult mai mult. Dacă în repriza a doua jucam 11 la 11 poate jucam mai bine. Farul este o echipă de perspectivă după modul în care a jucat împotriva Rapidului, dar avem un minus pentru atac. Am început să atacăm abia în ultimele 12 minute, dar important este că am făcut faţă unei echipe ca Rapid. Am trecut testul de maturitate în proporţie de 60-70 la sută. Dacă plecam cu cel puţin un punct era 100 la sută. Situaţia noastră nu este ca şi a Rapidului, de a lupta pentru primele locuri, ci pentru evitarea retrogradării, iar după aceea să încercăm reconstrucţia echipei”, a explicat “Săpăligă”.

Din păcate, întîlnirea din Giuleşti a lăsat urme adînci în vederea partidei cu Universitatea Craiova, din etapa a 20-a a Ligii I, programată duminică, de la ora 20.30, la Constanţa. Elevii lui Ion Marin au încasat şapte cartonaşe galbene, iar Cosmin Băcilă şi Claudiu Voiculeţ vor fi suspendaţi pentru disputa cu oltenii. Cei doi nu au început din postura de titulari meciul cu Gloria Buzău din prima etapă a returului, însă tehnicianul constănţean a găsit soluţii pentru a-i înlocui. În plus, duminică va reveni şi brazilianul Gerlem, care a absentat în cele două meciuri oficiale din acest an. “Avem etapa următoare un meci dificil la Constanţa cu Universitatea Craiova şi la minus opt nu ne permitem să nu tratăm cu seriozitate această partidă”, a spus “Săpăligă”.