„Back To Music”, un nou album semnat „Impact”

Trupa „Impact” revine, în această lună, în atenţia fanilor cu un nou material discografic, intitulat „Back To Music”. Noul album include piese specifice cluburilor, gen muzical cu care trupa s-a lansat. Cei doi componenţi ai formaţiei, Rareş şi Cristina, au colaborat pentru realizarea acestui material cu Emanuel, cel care a semnat textele mai multor piese.

Albumul „Back To Music” include atît piese în limba română, cît şi în limba engleză, unul din obiectivele formaţiei pentru 2008 fiind cucerirea pieţei internaţionale. Pentru a atinge acest vis, trupa „Impact” se pregăteşte pentru lansarea celui de-al doilea extras pe single de pe acest album. Albumul conţine mega-hitul „Love or I Die”, dar şi alte opt piese: „Ai tu habar”, „Delight”, „Break Up, Dreamin\'”, „Love Someone”, „Transilvania”, „Ce ai pierdut”, „Doar pentru ea” şi „Are You That Far?”