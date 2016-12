Backstreet Boys va concerta în România

Grupul american Backstreet Boys a anunţat că va susţine un turneu european, în această toamnă. Turneul „This Is Us” va debuta pe 30 octombrie, la Lisabona şi se va încheia pe 6 decembrie, la Copenhaga. Potrivit unui anunţ postat pe site-ul oficial al formaţiei, Backstreet Boys intenţionează să susţină un concert în cadrul acestui turneu şi în România, pe data de 28 noiembrie. Programat la Sala Polivalentă, evenimentul live al trupei Backstreet Boys se anunţă a fi unul incendiar.

Fondat în anul 1993, grupul Backstreet Boys a debutat cu single-ul „We’ve Got It Going On” şi a lansat primul album în 1996, urmat de alte cinci materiale discografice. Albumul care a beneficiat de cel mai mare succes a fost „Millennium”, lansat în vara anului 1999. Numai în prima săptămînă s-au vîndut peste un milion de exemplare. Backstreet Boys a vîndut, de-a lungul carierei, peste 100 de milioane de albume, fiind una dintre cele mai populare formaţii ale tuturor timpurilor. Ultimul dintre albume, „This Is Us”, lansat anul acesta, va fi promovat într-un turneu european de anvergură, care va include, în luna noiembrie, şi capitala României.