Backstreet Boys va susţine ultimul concert din campania Play to Stop - Europe for Climate

Formaţia Backstreet Boys va susţine al treilea şi ultimul concert din cadrul campaniei de protejare a mediului Play to Stop – Europe for Climate, au anunţat organizatorii campaniei, Comisia Europeană şi MTV Networks International. Trupa americană va concerta la Copenhaga, pe 7 decembrie, ziua deschiderii conferinţei ONU pe tema schimbărilor climatice. ”Sper ca liderii lumii să ajungă la o înţelegere justă şi ambiţioasă, care ne va indica în mod ferm calea dezvoltării sustenabile. Datorăm asta copiilor noştri şi generaţiilor care vor veni”, a declarat Margot Wallström, vicepreşedinte al Comisiei Europene.

Lansată în luna iulie a acestui an, campania Play to Stop se desfăşoară în 11 state UE. Campania include spoturi tv, materiale editoriale şi jocuri care promovează acţiunile de protejare a mediului, precum şi o serie de concerte în mai multe capitale europene. Prin intermediul acestei campanii, tinerii sînt încurajaţi să discute şi să facă schimb de idei despre protejarea mediului, pe platforma online www.mtvplay4climate.eu. Campania Play to Stop – Europe for Climate se desfăşoară în Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România, Suedia şi Marea Britanie. Fiecare ţară este reprezentată de un ambasador, printre care Şerban ”Hienă” Miron Copot, membru al formaţiei Animal X, actorul francez Paslac Légitimus, actorul german Tobias Schenke, campionul ungar la aerobic Attila Katus şi starul de televiziune italian Paola Maugeri.

Formaţia Backstreet Boys a vîndut peste 76 de milioane de albume în întreaga lume, în cei 12 ani de la debut. Marţi, pe 6 octombrie, trupa revine în atenţia publicului cu un nou album, ”This Is Us”, al nouălea material de studio al formaţiei. Pe 27 septembrie, Backstreet Boys a lansat, în Singapore, un turneu mondial, urmînd ca la sfîrşitul lunii octombrie să ajungă şi în Europa.