Baconschi nu este de acord cu precauţiile unui… partid etnic

ŞANTAJ Ministrul răspopit al Afacerilor Externe are un of. El îşi doreşte musai să convingă toţi politicienii de utilitatea şi nevoia imperioasă de a avea un vot prin corespondenţă. Baconschi speră ca UDMR să depăşească rezervele exprimate faţă de acest tip de vot, deoarece, spune el, nu se poate retrage dreptul la vot a trei milioane de români din “motive de precauţii formulate la nivelul unui partid etnic din România”. Înduioşător. Ba, mai mult, el le atrage atenţia udemeriştilor că democrat liberalii au fost “foarte fiabili în relaţia cu UDMR, ca parteneri de Coaliţie”, deci ar cam fi cazul să ţină şi udemeriştii „ciocu’ mic”. El a reiterat că va milita în vederea adoptării legii votului prin corespondenţă: “Întrucât 15% din populaţia României s-a stabilit în alte state, mai cu seamă în UE, avem trei milioane de români, care trăiesc în afara României, ei sunt parte din naţiunea noastră şi legea votului prin corespondenţă este instrumentul democratic şi juridic prin care toţi românii din afara graniţelor pot participa la destinul ţării şi pot să decidă la fiecare rând de alegeri parlamentare sau prezidenţiale ce e mai bun pentru ţară, am toate argumentele pentru a continua să militez în vederea adoptării acestei legi. Ea a stârnit o furtună într-un pahar, o mini isterie legată de presupuse intenţii de fraudă în condiţiile în care zeci de state democratice care au comunităţi mari în afara graniţelor aplică astfel de proceduri electorale fără niciun fel de probleme”.

PENTRU PREŞEDINTE… ORICE Nu demult, Baconschi declara că nu are cum să nu-i fie “loial” şi “devotat” preşedintelui Băsescu, care l-a sprijinit constant şi căruia îi datorează intrarea în politică. Ei, lăsaţi domnu’ ministru că şi Băsescu vă datorează realegerea în funcţia de preşedinte. Aşa că sunteţi chit. Baconschi a reuşit să se facă cunoscut în politică doar datorită voturilor aduse lui Băsescu în străinătate. Nimic altceva nu-l reprezintă. Mai mult, când Baconschi vorbeşte despre voturi şi alegeri fără să fi candidat vreodată şi fără să aibă habar despre ce înseamnă să faci o campanie electorală şi să încerci să obţii voturile cetăţenilor, este imposibil să nu zâmbeşti.