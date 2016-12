Bac-ul la Constanţa, o necunoscută!

Candidaţii la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat din întreaga ţară au aflat, joi, rezultatele finale ale concursului. La nivel naţional, rata de promovare este de 34,92% după soluţionarea contestaţiilor, cu 37,72 puncte procentuale sub cea de anul trecut şi cu 32,37 puncte sub cea din prima sesiune de examen din acest an, potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei.

Din păcate, la nivelul judeţului Constanţa, promovabilitatea la bacalaureat după corectarea contestaţiilor este necunoscută, noua conducere a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa fiind probabil mult prea „ocupată” cu înlocuirea inspectorilor de specialitate pentru a mai transmite date de interes public. Înainte de depunerea contestaţiilor, în judeţul Constanţa, 963 (57,8%) de candidaţi - din 1.661 prezenţi - au fost respinşi - 598 (62,1%) cu note sub 5.00 şi 365 (37,%) cu note cuprinse între 5.00 şi 5,99. Din cei 693 (41,72%) de candidaţi admişi, 560 (80,81%) au obţinut medii cuprinse între 6 şi 6,99, 126 (18,1873%) de candidaţi au obţinut medii cuprinse între 7 şi 7,99, şapte (1,01%) candidaţi au obţinut medii cuprinse între 8 şi 8,99. La această sesiune, niciun candidat nu a obţinut note cuprinse între 9 şi 10. Au depus contestaţii pentru mărirea notelor 575 de candidaţi. Cele mai multe au fost înregistrate la Matematică - 211 şi Limba şi literatura română - 176. Rezolvarea contestaţiilor s-a realizat în perioada 7-8 septembrie, pe 9 septembrie fiind afişate rezultatele finale.