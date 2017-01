Bac-ul la români: „O mare fraudă naţională”!

Examenul de bacalaureat iese din nou la scenă deschisă, prezentînd, de data aceasta, spectacolul „O mare fraudă naţională”. Regizorul este nimeni altul decît Cristian Adomniţei, ministrul Educaţiei - proaspăt candidat din partea Partidului Naţional Liberal la Primăria Iaşi - zona critică fiind reprezentată, după cum ne-a obişnuit, de Asociaţia Profesională pentru Educaţie şi Cercetare (EDU CER) care explică, în linii logice, lanţul trofic al elevilor care dau bac-ul, al profesorilor care supraveghează examenul de bac şi care - total întîmplător! - fac culegeri pe care le cumpără elevii, etc. „În primul rînd, programele s-au simplificat şi era normal ca şi subiectele propuse să fie mai simple, nu mai complicate. În al doilea rînd este ştiut că, la matematică cel puţin, pe baza aceloraşi programe se pot face exerciţii şi probleme oricît de grele, inclusiv pentru olimpiade”, a declarat Ştefan Vlaston, preşedintele EDU CER, acuzînd ministerul Educaţiei că, în loc să elaboreze listele cu subiectele de bacalaureat prin consultarea cu cei interesaţi, respectiv elevi, profesori, părinţi, cadre universitare, sindicate, cu mult timp înaintea examenului, a preferat să utilizeze „laboratorul secret” al ministerului şi să pună aceste subiecte în dezbatere publică cu doar două luni înainte de examen. Cei 1.800 de itemi propuşi doar la matematică nu pot fi, susţine Vlaston, în atît de puţin timp. În plus, susţine Vlaston, la disciplinele tehnice nu există manuale pentru modulele nou introduse la bacalaureat, astfel că elevii nu au cum să se pregătească. “Este foarte bine ca ministerul să ridice ştacheta examenelor, pentru ca acestea să fie recunoscute la nivel european, dar după îndeplinirea condiţiilor enumerate mai sus, nu înaintea îndeplinirii lor. În principal, examenul de bacalaureat trebuie diferenţiat, adaptat filierei şi profilului urmat, pentru că nu toţi elevii vor urma o carieră care să presupună cunoştinţe matematice la nivel de elite, de exemplu. În caz contrar, elevii se vor adapta situaţiei şi vor trece examenele pe sub ştachetă”, mai precizează Vlaston.

Bani pentru culegeri de probleme?!

Un alt aspect dureros pe care Vlaston îl scoate în evidenţă este cel al intereselor financiare în ceea ce priveştge editarea culegerilor cu rezolvări! „Deşi ministerul o neagă, se bănuieşte de către profesori şi elevi că autorii subiectelor pentru examene sînt în mare măsura colaboratori ai editurilor specializate în cărţi adresate elevilor, interesul acestora în vînzarea culegerilor de rezolvări fiind evident”, explică Vlaston, adăugînd că preşedinţii comisiilor de bacalaureat vor ca universităţile să încaseze taxe de la viitorii studenţi, iar interesul este mare ca bac-ul să fie promovat de cît mai mulţi elevi. „Putem presupune că, datorită condiţiilor create, vom asista la o mare fraudă naţională, spre bucuria celor care vor profita material din aceasta, dar spre ruşinea sistemului nostru de învăţămînt”, potrivit preşedintelui EDU CER.