Bad Boys Blue, în România!

Trupa Bad Boys Blue, care a lansat în anii ‘80 hituri precum „Kiss You All Over Baby” şi „Queen of Hearts”, va cânta la Cinema Patria din Bucureşti pe 15 februarie 2013. Pentru concertul celebrului grup sunt puse în vânzare patru categorii de bilete: VIP - 250 de lei (în preţul tichetului sunt incluse o întâlnire şi o poză cu artiştii, un CD şi afiş cu autograf), categoria I - 200 de lei, categoria II - 150 de lei, categoria III - 100 de lei.

Biletele sunt disponibile online, pe site-urile biletoo.ro, blt.ro, bilete.ro şi myticket.ro. Punctele de vânzare se găsesc la Sala Palatului, Palatul Naţional al Copiilor şi în Hard Rock Cafe din Capitală.

Publicul va cânta alături de artişti melodii care făceau furori acum aprox. trei decenii, precum „You\'re a Woman”, „Pretty Young Girl”, „I Wanna Hear Your Heartbeat” şi „Come Back and Stay”. Iar pentru ca distracţia în stilul anilor \'80 să fie completă, spectacolul va fi urmat de un show disco, în cadrul căruia care se vor succeda cele mai îndrăgite hituri ale acelei perioade.

Trupa Bad Boys Blue a fost înfiinţată în 1984, în oraşul german Koln, la iniţiativa producătorului Tony Hendrik şi a soţiei acestuia, Karin Van Harren. Trupa a pornit la drum în formulă de trio: Andrew Thomas, John McInerney şi Trevor Taylor. În scurt timp, a înregistrat primul succes la nivel european, cu piesa „You\'re A Woman”. Următorul hit, „Come Back and Stay”, din 1987, l-a consacrat pe John McInerney în postura de solist, fapt ce a şi condus la despărţirea de Travor Taylor. Odată cu apropierea anilor ‘90, trupa a devenit un adevărat fenomen în toată Europa.