Băhăian, arestat pentru instigare la omor

ÎN SPATELE GRATIILOR. Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele omului de afaceri Sergiu Băhăian, acuzat de procurori că ar fi ordonat uciderea a doi constănţeni pe care i-a folosit pentru a ţepui mai multe firme. Băhăian este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de instigare la omor, constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune, cu un prejudiciu de 501.480 de euro şi 34.189 de lei. Băhăian a declarat recurs, care se va judeca la Curtea de Apel Constanţa. La şedinţa de ieri, Sergiu Băhăian a fost reprezentat de un avocat desemnat din oficiu. „Teoretic, mandatul meu se încheie astăzi (n.r. - ieri). Nu ştiu sigur ce se va întâmpla la recurs. E posibil ca un alt coleg să-l asiste pe Sergiu Băhăian, dar există, bineînţeles, posibilitatea ca tot eu să îl reprezint. Vom vedea ce se va întâmpla. Oricum, domnul Băhăian are un avocat, care, din motive obiective, nu a putut fi prezent azi la Constanţa”, a declarat Liviu Cristescu, avocatul care l-a reprezentat ieri pe Băhăian. Liviu Cristescu a precizat: „Opinia mea este că nu se impune măsura arestării preventive în acest dosar. Din câte am văzut, probatoriul este destul de subţire. Oricum, judecătorul este suveran, iar noi avem căi de atac. Sergiu Băhăian nu recunoaşte infracţiunile respective şi susţine că nu are nicio implicare”. Întrebat de jurnalişti ce aşteaptă de la judecători, Băhăian a răspuns: „Dreptate!”. În urmă cu aproape trei săptămâni, judecătorii Tribunalului Ialomiţa au emis pe numele lui Sergiu Băhăian un mandat de arestare preventivă, într-un alt dosar, în care controversatul personaj este cercetat pentru infracţiuni economice.

NEAGĂ TOT. Sergiu Băhăian a fost adus la Constanţa săptămâna trecută, pentru a fi audiat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Omul de afaceri, despre care anchetatorii cred că a ordonat două asasinate care au avut loc în judeţul Constanţa, a refuzat la sfârşitul săptămânii trecute confruntarea cu Valentin Şlepac, autorul teribilelor crime, care a declarat, în repetate rânduri, în faţa procurorilor, că a acţionat la comanda lui Băhăian. Sergiu Băhăian s-a plâns că este epuizat după perioada petrecută în spatele gratiilor. Acesta a solicitat ca atât el cât şi Valentin Şlepac să fie testaţi cu detectorul de minciuni şi să fie supuşi unor expertize psihiatrice la Spitalul Penitenciarului Jilava. Sergiu Băhăian susţine că nimic din ce a afirmat despre el Valentin Şlepac nu este adevărat şi că acesta nu vrea nimic altceva decât să se răzbune, explicând că el şi Şlepac au fost parteneri de afaceri şi s-au certat în repetate rânduri din cauza banilor. Sergiu Băhăian este acuzat de procurorii DIICOT că, la sfârşitul anului 2007, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan. În perioada martie - mai 2008, cei opt, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC TRANSROM PREST SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing, producând un prejudiciu total de 501.480 de euro şi 340.189,32 de lei. Mai mult, în acelaşi dosar instrumentat de procurorii de la Constanţa, Băhăian este acuzat de două infracţiuni de instigare la omor. El este cercetat pentru că i-ar fi cerut lui Valentin Şlepac să îi omoare pe Petrică Captalan şi pe Ionel Ulezu, pe care îi folosise pentru a înşela firmele de leasing.