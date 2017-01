Băhăian i-ar condamna la închisoare pe viaţă pe complicii săi

Recursul formulat împotriva prelungirii măsurii arestării preventive de către Sergiu Băhăian, acuzat de instigare la omor deosebit de grav, s-a judecat, vineri, la Curtea de Apel Constanţa. El a fost singurul care a contestat menţinerea după gratii, în vreme ce complicii săi, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş, nu au formulat recurs. Ca de obicei, Băhăian a ţinut un lung discurs. „Stau închis de aproape cinci luni şi toată lumea m-a părăsit, familia, prietenii, mama, sora, copilul... De când sunt în arest nu am primit nicio vizită. Vreau să fiu condamnat pentru ce am făcut şi am recunoscut, pentru infracţiunile economice pe care mi le asum, nu pentru ce nu am făcut. Dacă ar fi după mine, criminalii aştia doi, Şlepac şi Grigoraş, ar trebui închişi pe viaţă pentru că, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare, ei i-au omorat ca să îşi ascundă faptele”, a spus Băhăian. Instanţa i-a respins recursul. Potrivit anchetatorilor, la sfârşitul anului 2007, Băhăian, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan. În perioada martie - mai 2008, cei opt, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC Transrom Prest SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing, producând un prejudiciu total de 501.480 euro şi 340.189,32 lei. În acelaşi dosar, Băhăian este acuzat de comiterea a două infracţiuni de instigare la omor. El este suspectat că le-ar fi cerut lui Şlepac şi Grigoraş să îi omoare pe Captalan şi Ulezu, pe care îi folosise pentru a înşela firmele de leasing.