Băiatul prins sub dărâmături a fost operat

Adolescentul de 15 ani care, duminica trecută, a fost prins sub un zid din beton, este internat la Terapie Intensivă în cadrul Clinicii de Chirurgie Pediatrică, starea lui fiind mediocră, conform declaraţie medicilor. Ieri, adolescentul a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru eliminarea sângelui acumulat în cavitatea toracică. Amintim că, duminica trecută, în jurul orei 10.00, doi adolescenţi, de 13 şi 15 ani, s-au urcat pe o clădire dezafectată din curtea fostului IAS, situat pe strada 1 Mai, din Castelu. În timp ce încercau să scoată armătura din beton, plafonul clădirii a cedat şi s-a prăbuşit, ei fiind prinşi sub dărâmături. Ţipetele celor doi au fost auzite de un localnic care trecea prin zonă. După câteva încercări, bărbatul a reuşit să ridice placa grea de beton sub care se aflau cei doi şi a sunat la 112 pentru a cere ajutor. O ambulanţă i-a transportat pe răniţi la spital pentru investigaţii. Adolescentul de 13 ani a refuzat internarea şi a plecat acasă.