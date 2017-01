Băiceanu ratează returul cu Veszprem

HCM Constanţa se pregăteşte pentru returul cu MKB Veszprem, din optimile Ligii Campionilor, programat sâmbătă, de la ora 18.15, în fieful ungurilor. Învinşi în prima manşă la patru goluri, 27-23 pentru Veszprem, constănţenii sunt decişi să dea o replică puternică şi să lupte pentru calificare până la ultimul fluier. „Mi-am dorit mult o victorie, chiar şi la un gol diferenţă, sau măcar un egal în meciul tur. Chiar şi dacă am fi câştigat la o diferenţă mare la Buzău, ne-ar fi fost însă greu să trecem în sferturi. Indiferent de rezultat, Veszprem este o echipă foarte serioasă, care nu lasă nimic la voia întâmplării. Mergem să ne luptăm pentru fiecare minge şi să ieşim cu fruntea sus din actualul sezon al Ligii Campionilor. Va fi dificil, întrucât vom juca într-o sală arhiplină, handbalul fiind, alături de polo, un sport susţinut puternic în Ungaria. Ne jucăm şansele şi considerăm că este încă o experienţă pentru noi. Reţeta pentru un rezultat bun poate fi jocul din prima repriză de la Szeged. Oricum, va fi o confruntă dură, pentru jucătorii lui Vezprem sunt foarte puternici”, a spus antrenorul principal al HCM-ului, Zoran Kurtes. „Şanse mai sunt şi am spus de la început: calificarea se va decide abia după meciul de la Veszprem. Depinde de ce zi vom prinde şi noi, şi adversarii. Nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla”, a spus interul Alexandru Csepreghi. Din păcate, tehnicianul campioanei României nu-l va putea folosi pe pivotul Silviu Băiceanu, accidentat în partida de la Buzău. „Băiceanu are dureri mari la coaste şi la genunchiul drept după duelurile cu apărătorii unguri şi nu va juca la Veszprem. Şi Adzic are unele probleme la umăr, dar va intra pe teren”, a spus Kurtes. În locul lui Băiceanu ar putea fi cooptat Marius Mocanu, pivotul venit de la CSM Medgidia la începutul acestui sezon. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a fost indisponibil aproape opt luni din cauza unei grave accidentări la genunchiul drept. Mocanu nu a jucat încă într-un meci oficial pentru HCM, evoluând însă în meciurile de pregătire din iarnă.

Delegaţia constănţeană va pleca spre Ungaria mâine dimineaţă cu avionul, pe ruta Bucureşti - Budapesta, urmând să parcurgă cei 60 km care despart Veszprem de capitala Ungariei cu autocarul. La finalul partidei de sâmbătă, HCM va pleca spre aeroport, urmând ca în cursul nopţii să revină în ţară. „Nu am putut devansa meciul cu o zi, dar am reuşit să găsim bilete de avion pentru ca băieţii să petreacă Paştele alături de familie”, a spus directorul executiv al grupării de pe litoral, Nurhan Ali. În această seară, de la ora 20.00, are loc primul meci din retur optimilor Ligii Campionilor: Chekhovskie Medvedi - Ademar Leon, în tur: 37-36.