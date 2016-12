Băieţel pentru Sarah Michelle Gellar

A zecea aniversare a mariajului lui Sarah Michelle Gellar cu Freddie Prinze Jr. vine însoţită de barză! S-a elucidat şi misterul asupra sexului copilului, iar perechea este fericită că avea un băieţel. Micuţul se va adăuga surorii lui mai mari, Charlotte Grace. ”Sunt încântaţi că Charlotte va avea un frăţior. Îşi adoră micuţa mai mult decât orice pe lume şi ştiu că această dragoste se va multiplica”, a declarat o sursă din anturajul cuplului. Sarah Michelle Gellar, de 35 de ani şi Freddie Prinze Jr., de 36 de ani, s-au căsătorit în luna septembrie 2002, în Mexic. Şapte ani mai târziu au avut primul copil.

Căsătoriţi la vârstă destul de fragedă pentru standardele de la Hollywood, cei doi formează un cuplu longeviv. Deveniţi celebri în anii ’90, cu seria ”I Know What You Did Last Summer / Ştiu ce ai făcut vara trecută”, Sarah Michelle Gellar cu Freddie Prinze Jr. au intrat într-un con de umbră în anii 2000, fiind mai degrabă prezenţe constante pe micul ecran, în producţii ca ”Ringer”, ”Boston Legal” şi ”24”. În plus, Freddie Prinze Jr. a devenit producător şi regizor pentru WWE, o companie dedicată divertismentului sportiv.