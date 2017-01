Băieţii au luat medalie la CE de tenis de masă de la Belgrad, fetele au fost aproape

Delegaţia României la Campionatele Europene de tenis de masă de la Belgrad a revenit duminică în ţară cu un palmares european sărac... medalie de bronz obţinută de formaţia masculină, din care au făcut parte doi sportivi constănţeni, Andrei Filimon şi Constantin Cioti, plus antrenorul Viorel Sterea. Din păcate, tînăra echipă feminină, pregătită de Viorel Filimon, nu a reuşit nicio medalie, chiar dacă Elizabeta Samara (LPS Farul Constanţa), în special, sau Daniela Dodean au fost aproape de această performanţă majoră. ”A fost o competiţie grea, cu program infernal. Am jucat între patru şi şase meciuri pe zi, de la nouă dimineaţa la zece seara. Mare neşansă am avut la echipe, unde am jucat contra Ungariei (n.r. - formaţie care a devenit campioană europeană). Am avut posibilitatea de a conduce cu 2-0, prin Eliza şi Dana, dar experienţa adversarelor şi-a spus cuvîntul şi ne-au învins cu 3-0. În probele individuale am avut o evoluţie destul de bună, cele două tinere sportive calificîndu-se între primele opt ale Europei. Oricum satisfacţie rămîne medalia masculină, pe care am obţinut-o în faţa propriilor suporteri din Banatul sîrbesc, care au făcut galerie echipei noastre”, a punctat Viorel Filimon. Pentru Eliza Samara, acest European rămîne cu o amintire extraordinară, victoria în faţa liderei Europei, croata Tamara Boroş... ”Am avut mari emoţii, iar cînd am văzut că urmează să joc cu Boroş, aproape că nu-mi venea să intru la masă. Am condus cu 2-0, apoi mi-a luat setul şi am crezut că totul s-a sfîrşit. În setul patru am condus cu 8-3, însă a recuperat. La mingea de meci am simţit pur şi simplu un gol în stomac, nu mai ştiam cum să servesc... dar a dat-o afară şi am cîştigat”, a descris Eliza cea mai mare victorie a carierei. Tînăra care va împlini 18 ani săptămîna viitoare a pierdut în sferturile de finală ale probei individuale (la un pas de medalie) în faţa belarusei Viktoria Pavlovich, clasată între primele 20 jucătoare ale lumii. Sportiva care va sărbători majoratul în Brazilia, la Open-ul ţării sudamericane, a avut o evoluţie remarcabilă la Europenele de la Belgrad, anunţînd lumea întreagă că numele său va deveni curînd o constanţă pe podiumul competiţiilor de senioare ale planetei... de celuloid.