„Băieții deștepți“ din energie, bătuți... în liniște

Ministerul Energiei a început o „revoluție tăcută“ în sectorul pe care-l administrează. Vorbim, în esență, despre o transparentizare ce va fi instituționalizată în ultimele luni de mandat ale actualului Guvern, notează, pe pagina sa de Facebook, ministrul de resort Victor Grigorescu - „Nu facem o răscoală, așa cum ne cer multe voci. Suntem un stat de drept și doar infractorii își pot permite să sară legea. Am început însă o transparentizare ireversibilă. Nu mă aștept să fim lăudați în public pentru asta. Am publicat primul raport al Corpului de Control al Ministerului Energiei, pornit de la o sesizare a Avertizorului de Integritate. A trecut aproape neobservat, așa cum trec multe dintre schimbările pe care le face acest Guvern. E firesc, pentru că nu suntem în situația în care șobolanii părăsesc corabia de teamă, ci își ascut ghearele și colții pentru perioada grea care urmează. Proiectul „Transparență în energie“ este vital și sper să ridicăm vălul care ascunde hoțiile și sub care se pitesc cei care au distrus cu lăcomie companiile de stat“.