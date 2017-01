„Băieţii deştepţi“ se angajează la Hidroelectrica

Şeful administratorului judiciar al Hidroelectrica (Euro Insol), avocatul Remus Borza, a adus în companie un director de IT de la grupul rus Vimetco, acţionarul majoritar al producătorului de aluminiu Alro Slatina, unul dintre „băieţii deştepţi“ care, prin contractele preferenţiale derulate până în 2012, a băgat compania în insolvenţă. Noul director de IT şi Comunicaţii din Hidroelectrica, Yugo Neumorni, a lucrat, din 2004 până în acest an, ca director IT la grupul Vimetco. El a fost responsabil cu operaţiunile din Europa, Sierra Leone, Ghana şi China. Din 1998 până în 2004, Neumorni a fost şef pe domeniul IT la Deloitte & Touche Central Europe, potrivit unui comunicat al Hidroelectrica.