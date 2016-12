Bal în seara de Paşte

Primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu, a dorit să le facă o surpriză tinerilor din comună. „Am discutat cu mai mulţi tineri şi am constatat că doresc organizarea unui bal cu premii simbolice. În acest sens, am alocat fonduri din bugetul local pentru organizarea unei astfel de activităţi. Am stabilit ca acest bal pe care şi l-au dorit tinerii să aibă loc în seara de 5 mai, la Casa de Cultură de la noi”, a declarat primarul Gurgu. Edilul a explicat că fiecare dintre participanţii la bal va primi la intrare un număr, care apoi va fi introdus într-un bol: “La miezul nopţii, se vor organiza mai multe extrageri pentru a acorda câteva premii simbolice”.