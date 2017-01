„Balada călătorului“, la Cercul Militar

Prima „întîmplare cu poeţi” din acest an, manifestare organizată de Studioul de Spectacole Speciale Sonar, va avea loc mîine, de la ora 18.00, în sala de concerte a Cercului Militar Constanţa. Cea de-a şasea întîlnire cu muzica şi poezia, care are loc în cadrul proiectului iniţiat de Gigi Căpăţînă, se va desfăşura sub titulatura „Balada călătorului“. Cei care apreciază momentele speciale, care ies din sfera cotidianului, vor călători în lumea versurilor alături de Mircea Pînzaru, Aurel Lăzăroiu, Cristina Postolache, Gigi Căpăţînă şi Anisia Popa. Călăuze în lumea muzicii vor fi Walter Ghicolescu, Mariana Butnaru, Gigi Dumitrele şi Costel Botezatu.