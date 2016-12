„Balaurul dobrogean”, într-o bătătură din Scărişoreanu

Un bărbat din localitatea constănţeană General Scărişoreanu a cerut, sâmbătă, ajutorul autorităţilor. Acesta a povestit că a văzut, în propria curte, un şarpe lung de aproape patru metri. Omul este disperat la gândul că periculoasa reptilă şi-a făcut cuib chiar în gospodăria sa, aşa că sâmbătă a apelat linia unică 112. La adresa respectivă au ajuns poliţiştii din Amzacea, dar şi Zeadin Murat, reprezentant al Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa. Bărbatul care a reclamat cazul spune că nu mai are linişte de când a zărit creatura dând târcoale locuinţei sale. „Am oservat că tot timpul câinii lătrau în spatele casei. M-am dus şi m-am uitat ca să văd despre ce e vorba şi atunci am văzut o gaură foarte mare. Am zărit şi şarpele, lung de aproape patru metri, zic eu. A doua zi, câinele era muşcat”, a povestit omul. Vecinii acestuia spun că şi ei au văzut şerpi în zonă, dar nu de dimensiunile descrise de bărbat. „Chiar azi am văzut un şarpe de un metru şi ceva. Am dat cu sapa după el, dar nu l-am nimerit”, a povestit o femeie. „Şerpi am tot văzut pe aici, dar nu atât de mari. Pe unii i-am omorât”, a declarat un alt localnic. Reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor şi poliţiştii au căutat şarpele în gospodăria bărbatului, dar nu au dat de urma lui.

CAZ SIMILAR Un caz asemănător a fost semnalat în urmă cu trei ani în localitatea constănţeană Cuza Vodă, atunci când mai mulţi localnici au povestit că sunt terorizaţi de un şarpe lung de aproape cinci metri. Aceştia spuneau că reptila avea grosimea unei ţevi de irigaţii. „Am văzut creatura asta. Mergeam spre fântână şi era acolo. Stătea încolăcită la soare. Când m-a observat, s-a ridicat cam un metru de la pământ. Este foarte mare şi n-a dat niciun semn că s-ar speria de oameni. Am fugit într-un suflet în casă, de teamă că ar putea veni după mine. Peste o jumătate de oră, când am ieşit, nu mai era acolo”, povestea atunci o localnică. Oamenii spuneau că, pe parcursul câtorva luni, le-au dispărut din gospodării aproape 100 de găini. Iniţial au crezut că de vină sunt câinii sălbăticiţi care trăiesc în zonă, dar, când au descoperit şarpele, au realizat ce se întâmplase. Nici în acel caz autorităţile nu au reuşit să găsească reptila uriaşă.