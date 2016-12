Bale, Ronaldo și Griezmann, nominalizați pentru titlul de cel mai bun jucător din Europa

Gareth Bale, Cristiano Ronaldo şi Antoine Griezmann se află pe lista scurtă cu cei trei nominalizaţi la titlul de cel mai bun jucător al Europei în sezonul 2015-2016. Câştigătorul va fi anunţat joi, 25 august, la Monaco, în ziua în care va avea loc şi tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor.

În vârstă de 27 de ani, Bale, atacantul galez al formației Real Madrid, a mărturisit că trofeele individuale sunt mai puţin importante pentru el decât cele câştigate cu echipa. „Este o mare onoare să fiu finalist. Nu poţi câştiga aceste trofee de unul singur, ai nevoie de întreaga echipă, aşa că trebuie să le mulţumesc coechipierilor de la echipa de club şi, de asemenea, celor de la naţională. Ar fi grozav să câştig acest titlu, dar vreau să mă concentrez pe ceea ce am de făcut pentru echipa mea. Iar dacă va fi cazul să câştig trofee individuale, mă voi bucura, dar echipa este cea mai importantă”, a afirmat Bale.

În sezonul 2015-2016, Bale a câştigat Liga Campionilor cu echipa de club şi a fost semifinalist la Campionatul European din Franţa, alături de naţionala din Ţara Galilor. „Câştigarea Ligii Campionilor cu Real Madrid a fost cel mai important lucru pentru mine, în sezonul trecut. A fost un sezon lung şi greu, dar am luptat şi am câştigat ce ne-am dorit. Pentru mine, a fost un sezon fantastic, nu doar cu echipa de club. Am avut parte de un turneu uimitor la EURO, aşa că nu voi uita niciodată acest an”, mai spus Bale.

CRISTIANO RONALDO POATE OBȚINE PENTRU A TREIA OARĂ TROFEUL

Cristiano Ronaldo, internaționalul portughez al echipei Real Madrid, susţine că stagiunea recent încheiată a fost cea mai bună din cariera sa din punctul de vedere al trofeelor cucerite şi crede că tehnicianul Zinedine Zidane a avut un rol important în evoluţiile sale din ultima vreme. „Este un privilegiu să mă aflu alături de Bale şi Griezmann în lupta pentru acest titlu. De când a fost introdus trofeul, am fost mereu acolo, printre cei trei nominalizaţi. Este încă o dovadă că am avut un sezon fantastic, nu doar pe plan individual, ci şi cu echipa. A fost minunat să câştig din nou Liga Campionilor alături de Real Madrid. Ar însemna foarte mult pentru mine să câştig titlul de cel mai bun fotbalist al Europei, dar mai important este că am câştigat trofee cu echipa. Nu am început sezonul prea bine, dar finalul a fost unul fericit. Cred că toţi am progresat odată cu venirea lui Zidane. Am câştigat Liga Campionilor şi am fost cel mai bun marcator al competiţiei şi probabil că acesta a fost unul dintre cele mai bune sezoane ale mele. Dacă ne uităm doar la trofee, cu siguranţă a fost cel mai bun sezon al meu. Am triumfat, de asemenea, la EURO 2016, alături de Portugalia, un succes excepţional pentru mine”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Dacă va ieşi câştigător, Cristiano Ronaldo, în vârstă de 31 de ani, va obține al treilea titlu de cel mai bun fotbalist al sezonului în Europa, după cele din stagiunile 2008-2009, când juca la Manchester United, şi 2013-2014, când evolua tot la Real Madrid.

GRIEZMANN SPUNE CĂ MERITĂ SĂ FIE DESEMNAT CEL MAI BUN JUCĂTOR DIN EUROPA

Antoine Griezmann, atacantul francez al formației Atletico Madrid, crede că merită să câştige trofeul, adăugând că nu vrea să pară arogant: „Sunt mândru să fiu unul dintre finalişti. Asta înseamnă că mă aflu pe drumul cel bun şi că trebuie să o ţin tot aşa. Nu vreau să par arogant, dar merit acest trofeu pentru că am avut un sezon fantastic atât cu echipa de club, cât şi cu naţionala. A fost un sezon de neuitat, mai întâi în Liga Campionilor alături de Atletico Madrid, apoi la EURO, cu Franţa. Din păcate, nu am câştigat cele două trofee”.

În vârstă de 25 de ani, Griezmann a fost prezent, în sezonul 2015-2016, atât în ultimul act al Ligii Campionilor, cât şi în finala EURO 2016. Însă fără succes. Atletico a pierdut în faţa rivalei Real Madrid, scor 1-1 și 3-5 la loviturile de departajare, iar Franţa a pierdut, scor 0-1, întâlnirea cu Portugalia, din finala EURO 2016, după un gol marcat de Eder, în prelungirile partidei.