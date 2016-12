Balerina Ileana Iliescu a lansat o carte autobiografică „cu circuit închis\"

Ileana Iliescu, în vîrstă de 72 de ani, care a fost prim-balerină a unor opere prestigioase, şi-a lansat, zilele acestea, o carte autobiografică, scrisă alături de criticul muzical Anca Florea, care, însă, este cu circuit închis - aceasta neputînd fi găsită în librării. Cartea, intitulată „Viaţa mea, dansul\", a apărut la editura Geea. „Trăiesc în sufletul meu ecourile aplauzelor, ovaţiile\", a declarat fosta balerină. „Cea mai mare avere a mea este publicul (care mă recunoaşte şi astăzi)\", a mai spus Ileana Iliescu, alintată de toţi cunoscuţii „Luli\". „Eu niciodată nu am crezut în mine sută la sută, perfecţiunea am considerat-o întotdeauna relativă\", a mai spus artista. „Am combinat ceea ce mi-a povestit ea cu materialele pe care le are în arhiva personală şi cu cele pe care le am şi eu ca documentaţie\", a declarat criticul muzical Anca Florea despre biografia Ilenei Iliescu.

Ileana Iliescu, în vîrstă de 72 de ani, a fost, timp de mai multe zeci de ani, prim-balerină a celor mai prestigioase opere din lume. De asemenea, ea a fost pedagog al artei baletului în ţări precum Franţa, Italia şi Portugalia. De numele său se leagă mai ales „Lacul lebedelor\" lui Ceaikovski, pus în scenă începînd cu anii \'60 şi în care Ileana Iliescu „a strălucit în mod absolut\", în rolul Odette-Odile, în peste patru sute de spectacole susţinute în ţară, dar şi pe multe dintre marile scene ale lumii. În urmă cu doi ani, cu prilejul ultimului spectacol „Lacul lebedelor\", ea a fost sărbătorită pe scena Operei Naţionale Bucureşti, iar în prezent, Ileana Iliescu predă baletul în şcoli speciale pentru copii.