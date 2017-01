Balerinii constănţeni încep tradiţionalul turneu de iarnă în Germania

Compania de Balet a Teatrului Naţional „Oleg Danovski” dă startul, astăzi, tradiţionalului turneu de iarnă în Germania, pentru a prezenta, timp de o lună, în faţa publicului din ţara lui Beethoven, cele mai frumoase spectacole de balet clasic. Balerinii constănţeni, colaboratorii lor din Bucureşti, Timişoara şi Sibiu, dar şi staff-ul tehnic, în total 54 de persoane, vor poposi, pe 4 decembrie, în localitatea Saarlouise, aflată la graniţa cu Franţa, pentru a prezenta „Crăiasa zăpezilor”, iar a doua zi vor dansa în faţa elveţienilor „Cenuşăreasa”. Timp de o lună, până pe 4 ianuarie, artiştii vor susţine 25 de reprezentaţii cu balete din repertoriul clasic. „Sper să avem succes, iar publicul, impresarul şi eu să fim mulţumiţi. Este al 30-lea an când facem acest turneu. Eu am prins primul turneu cu impresarul Landgraff acum 30 de ani, în 1980. A fost un turneu de probă, de doar două săptămâni, iar apoi, în fiecare an, mergeam câte două-trei luni. Suntem foarte fericiţi că rezistăm, încă, pe piaţa germană, cu baletele clasice, din acelaşi motiv: baletul clasic este foarte greu de realizat, este şi scump, ca producţie, iar balerinii trebuie să fie pregătiţi pentru acest lucru, să fie şcoliţi”, a precizat directorul Companiei de Balet a Teatrului „Oleg Danovski”, Elisabeth-Pândichi Lux.

Din programul turneului fac parte cinci titluri: două spectacole de balet în coregrafia maestrului Oleg Danovski, „Lacul lebedelor”, de Ceaikovski şi „Crăiasa zăpezilor” - pentru care impresarul german Landgraff a obţinut acceptul lui Oleg Danovski Jr. - şi alte trei care se regăsesc în repertoriul curent al instituţiei de la malul mării, „Spărgătorul de nuci”, de Ceaikovski, în coregrafia lui Gheorghi Kovtun, „Cenuşăreasa”, de Serghei Prokofiev, coregrafiat de Călin Hanţiu şi „Giselle”, de Adolphe Adam, pus în scenă de Elisabeth Pândichi Lux şi Călin Hanţiu.

„Sperăm ca în stagiunea de anul viitor să avem fonduri pentru premiere, iar dorinţa mea cea mai mare este să realizăm un „Lac al lebedelor” al nostru, pentru că este păcat ca publicul constănţean să nu-şi încânte privirile cu balet clasic nemuritor”, a mai spus Elisabeth Lux, gândindu-se în perspectivă la anul 2011.