Balta Conacu-Negreşti a revenit Primăriei

Balta de la Conacu-Negreşti, una dintre cele mai cunoscute ochiuri de apă din judeţul Constanţa, urmează să treacă din grija Agenţiei Domeniilor Statului şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), în administrarea Primăriei Cobadin. Trecerea se va face în baza unei hotărâri judecătoreşti favorabile Primăriei care şi-a recăpătat dreptul de a administra balta de la Conacu-Negreşti. Primarul Cristian Telehoi a declarat că Tribunalul Constanţa s-a pronunţat pe 4 martie 2011 în favoarea demersului Consiliului Local şi al Primăriei Cobadin, însă urmează să primească şi decizia redactată a instanţei pentru a putea intra în posesia bălţii. „Când am ajuns în fruntea Primăriei am dat în judecată ADS şi ANPA pentru a ne putea recupera balta de la Conacu-Negreşti. Trebuia să-i clarificăm statutul, pentru că ea figura atât în inventarul administraţiei locale cât şi în inventarul ADS. Iniţial, ne-am adresat Tribunalului Medgidia, care a dat câştig de cauză instituţiilor statului. Am înaintat recurs şi ne-am adresat Tribunalului Constanţa. După trei ani de procese am primit o decizie favorabilă şi astfel ne-am câştigat dreptul asupra bălţii”, a explicat primarul. Prin aceeaşi hotărâre, de la data la care a fost emisă, Tribunalul Constanţa interzice celor două instituţii ale statului să mai intervină în vreun fel asupra celor 186 de hectare pe cât se întinde balta. Primarul mai spune că după ce va primi şi decizia scrisă a instanţei va putea prelua balta de la Conacu-Negreşti şi va proceda la elaborarea unui caiet de sarcini şi va organiza o licitaţie pentru a fi desemnată o firmă specializată care să se ocupe de administrarea bălţii. „Caietul de sarcini va conţine criterii clare şi stricte care vor trebui îndeplinite de firma care va fi desemnată prin licitaţie. E un lucru bun că vom avea balta, pentru că asta va însemna bani la bugetul local de care ne vom putea folosi pentru reabilitarea drumului de acces către Conacu”, a mai susţinut Telehoi.