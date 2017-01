Vega Hotel şi World Vision organizează vineri, 5 decembrie 2008, „Balul de Caritate Vega”, un eveniment care-şi propune să susţină în fiecare an cazuri sociale deosebite şi să aducă o contribuţie semnificativă în viaţa comunităţii. Potrivit reprezentantului Power Marine, Alin Vintilă, acţiunea caritabilă din acest an are ca scop strîngerea de fonduri pentru reabilitarea, amenajarea şi dotarea grădiniţei din satul Viişoara, judeţul Constanţa. Organizatorii susţin că din banii strînşi în urma licitaţiei obiectelor de valoare donate de partenerii şi prietenii evenimentului se vor îndrepta către alte cazuri sociale. Printre cazurile selectate se numără familii avînd o situaţie materială precară şi elevi cu performanţe deosebite la activităţile şcolare, care au nevoie de sprijin pentru a-şi putea continua studiile. Locaţia aleasă pentru desfăşurarea acestei seri magice plină de emoţie, generozitate şi căldură sufletească este Restaurantul Akolade din incinta hotelului Vega. Gazdele evenimentului, Horaţiu Mălăele şi Daniela Nane, împreună cu organizatorii, au pregătit momente artistice inedite, cadouri surpriză, specialităţi culinare rafinate, băuturi fine şi o adevărată atmosferă de sărbătoare, în compania unor invitaţi de excepţie: Analia Selis şi Cătălin Josan, cvartetul de muzică clasică Allegro şi ansamblul de dans şi colinde din Corbu. Seara va fi completată de momente de iluzionism, dansuri de societate şi multe alte surprize.

Riscă să se îmbolnăvească de tuberculoză!

Lăcrămioara - 2 ani şi fratele ei Marian - elev în clasa a VI-a, trăiesc într-o casă umedă, cu igrasie, care le periclitează viaţa, nu doar din pricina condiţiilor insalubre care le afectează sănătatea, dar mai ales pentru că structura de rezistenţă a casei a fost afectată grav la ultimele inundaţii. Situată în apropierea lacului, casa a fost inundată în urmă cu trei ani, apa pătrunzînd în interiorul locuinţei, pînă la jumătatea pereţilor. Familia a locuit la vecini timp de o lună de zile, pînă cînd s-a retras apa şi s-au uscat cît de cît pereţii, dar a fost nevoită să revină în casa bunicii, singura pe care o au. În mai 2005, cînd s-a născut Lăcrămioara, tatăl a părăsit familia, lăsînd-o pe mamă, E.V., să se descurce singură cu un nou născut şi un copil de 13 ani. Cei trei supravieţuiesc din alocaţia copiilor şi cu ceea ce mai cultivă în grădina din curte. De mare ajutor le-ar fi materiale de construcţie pentru a-şi repara casa.

Nouă suflete, într-o casă din chirpici care stă să se prăbuşească

Familia D. din satul Conacu trăieşte într-o casă din chirpici, cu două camere şi un hol minuscul. În micile odăi de 2/2 m, în care încap doar trei paturi şi o masă, eventual un mic dulăpior, se chinuie să trăiască nouă oameni. M.D. a născut nouă copii, dintre care doi sînt la casa lor. Anul trecut, tatăl copiilor a murit de cancer la plămîni, după ce a lucrat o perioadă în Italia, pentru familia sa. M.D. s-a trezit, după 21 de ani de căsnicie, singură, cu şapte copii minori, luptîndu-se cu sărăcia şi cu hoţia din sat. Fără apă curentă şi cu şapte copii, dintre care cel mai mic are abia şapte luni, M. se află într-o situaţie dificilă. Fiica sa Nicoleta, de 17 ani, a intrat anul trecut la Grupul Şcolar de Arte şi Meserii „Poarta Albă”, dar familia nu a avut bani să îi plătească transportul pînă la liceu şi a fost nevoită să renunţe la şcoală. Ceilalţi copii ai familiei sînt: Mariana - clasa a VIII-a, Elena şi Ionuţ - clasa a VI-a, Fănel - clasa I, Gabriela - 4 ani şi Mihaela - 7 luni. Mama are grijă şi de nepoţica sa, Elena. În concluzie, această femeie îngrijeşte, spală şi hrăneşte zilnic opt copii. Femeia trăieşte din alocaţia copiilor şi are o pensie de urmaş. Banii abia ajung pentru mîncare, haine şi ce le mai trebuie copiilor, darămite de lemne pentru foc. Iarna, toate cele nouă suflete se încălzesc cu surcelele adunate din pădure şi cu cocenii culeşi de pe cîmp. Mama şi-ar dori să poată face cadastru pentru proprietatea sa şi să lărgească casa cu încă o cameră. Pentru familie ar fi foarte bună o maşină de spălat electrică, simplă, neautomată, fiindcă nu e uşor să speli haine la mînă pentru opt copii. În principiu, orice ajutor este binevenit pentru familia D. Va urma.