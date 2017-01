„Balul de caritate Vega”, în ajutorul copiilor cu performanţe

Vega Hotel şi World Vision organizează vineri, 5 decembrie 2008, „Balul de Caritate Vega”, un eveniment care-şi propune să susţină, în fiecare an, cazuri sociale deosebite şi să aducă o contribuţie semnificativă în viaţa comunităţii. Potrivit reprezentantului Power Marine, Alin Vintilă, acţiunea caritabilă din acest an are ca scop strîngerea de fonduri pentru reabilitarea, amenajarea şi dotarea grădiniţei din satul Viişoara, judeţul Constanţa. Organizatorii susţin că, din banii strînşi în urma licitaţiei obiectelor de valoare donate de partenerii şi prietenii evenimentului, se vor îndrepta către alte cazuri sociale. Printre cazurile selectate se numără familii avînd o situaţie materială precară şi elevi cu performanţe deosebite la activităţile şcolare, care au nevoie de sprijin pentru a-şi putea continua studiile. Locul ales pentru desfăşurarea acestei seri magice, pline de emoţie, generozitate şi căldură sufletească, este Restaurantul Akolade din incinta hotelului Vega. Gazdele evenimentului, Horaţiu Mălăele şi Daniela Nane, împreună cu organizatorii, au pregătit momente artistice inedite, cadouri surpriză, specialităţi culinare rafinate, băuturi fine şi o adevărată atmosferă de sărbătoare, în compania unor invitaţi de excepţie: Analia Selis şi Cătălin Josan, cvartetul de muzică clasică Allegro şi ansamblul de dans şi colinde din Corbu. Seara va fi completată de momente de iluzionism, dansuri de societate şi multe alte surprize. După ce, zilele trecute v-am prezentat cele şase cazuri sociale care vor fi ajutate, în număr de azi al cotidianului nostru vă vom prezenta alte patru cazuri în care copiii propuşi au performanţe deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate, dar au nevoie de sprijin pentru a-şi continua aceste talente.

A reuşit performanţa de a ajunge în faza naţională a olimpiadei de şah

Valentin este elev în clasa a VIII-a, la şcoala din Viişoara. Are o minte ageră şi învaţă destul de bine. Acum doi ani de zile, pe cînd era elev în clasa a VI-a, Valentin a avut şansa să înveţe şah de la profesorul de sport. Copilul a ajuns în acel an şcolar, la faza naţională a olimpiadei de şah, cu rezultate nesperat de bune. Într-un singur an, a reuşit să facă performanţă şi să depăşească mulţi copii care jucau şah de ani de zile, în cluburile de profil din ţară. Valentin nu a putut repeta această performanţă pentru că profesorul său a părăsit, anul următor, şcoala, iar familia nu şi-a permis să-i plătească băiatului transportul pînă la Constanţa, ca să continue să joace şah într-un club. În plus, la fiecare competiţie, trebuie achitată o taxă de participare, iar acest lucru ar fi afectat bugetul familiei, din care se întreţin doi copii. Valentin mai are o soră, Viorica, elevă în clasa a VI-a. Tatăl lor munceşte ca mecanic la o asociaţie agricolă din sat, avînd un salariu net de 500 lei, iar mama este casnică. Elevul îşi doreşte să joace şah de performanţă, dar mai ales îşi doreşte să intre la un liceu bun din Constanţa. După ce va reuşi la liceu, Valentin va avea nevoie de sprijin pentru a-şi achita internatul. De asemenea, dacă familia ar dispune de fonduri, copilul ar putea să se înscrie la un club de şah din Constanţa şi să devină, cine ştie, poate un al doilea Boby Fisher.

Pasionată de... fotbal

Maria are 16 ani şi ar fi trebuit să se afle acum în sălile de curs ale unui liceu, elevă în clasa a X-a. Din păcate, pe 29 septembrie 2008, a rămas fără tată, iar mama, casnică şi fără un venit, nu şi-a mai permis, din punct de vedere financiar, să-şi trimită fiica la şcoală. Maria a fost nevoită să renunţe la studii. Adolescenta îşi doreşte foarte mult să termine liceul, dar viaţa i-a stricat oarecum planurile. Pe perioada în care tatăl său a fost grav bolnav, Maria s-a trezit în postura de a fi nevoită să îşi ajute mama, motiv pentru care a mai lipsit de la ore. În cele din urmă, a abandonat definitiv şcoala. Pe moment, îi este imposibil să îşi reia studiile pentru că a trecut deja un trimestru şi nu mai poate fi înscrisă în clasa a X-a, însă Maria doreşte să reînceapă cursurile în toamna viitoare, la seral, fiindcă între timp, va împlini vîrsta de 17 ani. Pînă atunci, a încercat să îşi găsească de muncă, dar este prea mică şi nu o angajează nimeni. Marea pasiune a Mariei este… fotbalul! Fata este înscrisă în echipa de fotbal feminin a Clubului Farul din Constanţa. Costul antrenamentelor le suportă Clubul, iar mama îi plăteşte doar transportul, cînd merge la pregătire şi atunci cînd are meci. Maria primeşte echipamentul sportiv tot de la Club. Nu acelaşi lucru se poate spune despre uniforma care i fost cerută la şcoală şi care costă 20 lei, mult prea mult pentru situaţia lor materială precară. Maria locuieşte împreună cu mama sa, într-o cameră din casa bunicii. Au o bucătărie mică, dar nu au baie. Deşi şi-ar dori una, nu pot să o construiască pentru că nu le permite soacra în casa căreia locuiesc! Mama îşi doreşte foarte mult o maşină de spălat simplă, nu automată, pentru că nu are unde să o racordeze.

Premiu de excelenţă pentru activitatea şcolară

Filip are 13 ani şi este elev în clasa a VII-a. Copilul are rezultate foarte bune la învăţătură, primind, în anul şcolar 2007 - 2008, premiul de excelenţă pentru activitatea şcolară. Filip provine dintr-o familie numeroasă, avînd încă şase fraţi. Veniturile familiei sînt modeste, deşi tatăl este plecat la muncă în străinătate şi se luptă din greu pentru a-şi întreţine cei şapte copii. Mama este casnică, se ocupă de gospodărie şi de educaţia copiilor. În acestă vară, familia a început renovarea casei şi a împrumutat bani. Din discuţiile purtate cu mama copiilor am aflat că nevoile stringente ale familiei sînt: terminarea acoperişului casei şi achitarea datoriilor.

A participat la Festivalul de muzică uşoară pentru copii de la San Remo

Larisa, de 11 ani, este elevă în clasa a V-a şi are rezultate foarte bune la învăţătură. În plus, Larisa este solista corului şcolii şi a participat la Festivalul de muzică uşoară pentru copii de la San Remo. Fetiţa provine dintr-o familie cu venituri medii, familie în care părinţii luptă din răsputeri să îi hrănească, să îi îmbrace şi să le ofere o educaţie bună, celor opt copii pe care îi au. Mama este casnică, iar tatăl lucrează ocazional în construcţii. În momentul de faţă, situaţia materială a familiei este una precară deorece tatăl nu a primit banii pentru lucrările executate. Cei opt copii au nevoie de alimente şi lemne pentru foc.