“Balul de Caritate Vega”, o rază de lumină pentru zece familii sărace!

Aşa cum am arătat în ediţia de ieri a cotidianului nostru, „Balul de Caritate Vega” - o sărbătoare a generozităţii şi a dragostei - eveniment organizat de Vega Hotel, Power Marine şi World Vision, pe 5 decembrie 2008, a constituit un real succes. Organizatorii s-au arătat extrem de mulţumiţi, rezultatele fiind peste aşteptări. „A fost aşa cum ne-am propus, ba chiar peste aşteptările noastre. Vrem ca acest bal să devină o tradiţie, să venim an de an în sprijinul familiilor sărace, care au nevoie de ajutor, aşa că-i rugăm pe toţi cei care au fost alături de noi, să participe şi anul viitor la bal”, a declarat directorul de comunicare „Upetrom”, Radu Petrescu. El a anunţat că au fost strînse sume impresionante, aproximativ 50.000 euro, bani care sînt suficienţi pentru sprijinirea celor zece familii selectate de World Vision, dar şi pentru reabilitarea, amenajarea şi dotarea grădiniţei din satul Viişoara. Primarul oraşului Constanţa, Radu Mazăre, a dorit să vină în sprijinul familiilor neajutorate, donînd 10.000 lei. Şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu a donat, de asemenea, 10.000 lei. „Am reuşit să strîngem, din vînzarea biletelor, suma de 30.000 euro, iar în urma vînzării obiectelor scoase la licitaţie, am obţinut suma de 14.000 euro. Vreau să completez că Fundaţia Saturn care aparţine grupului Upetrom a donat patru case, una în localitatea Vadu, alta în Viişoara, alta în Cobadin şi alta în Conacu”, a mai spus reprezentantul Upetrom. Cei patru copii care au înregistrat performanţe deosebite la şcoală, dar nu numai, vor primi burse pînă la terminarea studiilor, fie că este vorba de liceu, fie că este vorba de facultate. „Nu ne-am hotărît încă la valoare, dar vom face totul ca bursele să le fie suficiente”, completează Petrescu. La rîndul său, managerul zonal World Vision, Loredana Giuglea, a declarat că, săptămîna aceasta, vor fi întreprinse toate demersurile pentru a intra în posesia tuturor fondurilor. „Sînt unele procedee financiar bancare mai greoaie. Noi încercăm să facem totul pentru că ne dorim ca cele mai multe dintre familii să fie ajutate pînă-n sărbători”, a mai spus reprezentantul World Vision.