Balul de Safir, ajutorul tinerilor cu rezultate excepţionale!

Constanţa a găzduit ieri seară, la Pavilionul Expoziţional, Kupolla Ballroom, unul dintre cele mai importante evenimente ale acestui an, un minunat Bal de Safir. Totul a pornit de la iniţiativa unui licean, Smaranda Constantinescu - clasa a XI-a a Liceului Internaţional de Informatică - o recunoaşte chiar tatăl ei, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. De altfel, CJC a organizat de-a lungul timpului o serie de acţiuni pentru copiii săraci, pentru cei din mediul rural care nu au posibilităţi să meargă la şcoală, nu au o bază materială pentru activitatea didactică, pentru tinerii care întâmpină diferite dificultăţi. Şi toate astea în lipsa sprijinului oferit, aşa cum ar fi trebuit în mod normal, de către Guvern, for care, în loc să sprijine viitorul ţării, preferă să-l alunge din ţară. CJC însă nu a stat cu mâinile în buzunare şi a încercat şi a reuşit, ori de câte ori a avut ocazia, să ajute tinerii. Şi de data aceasta, investiţia este în inteligenţa românească. „Am considerat că iniţiativa fiicei mele este una extraordinară, aşa că a fost organizat acest Bal de Safir. Sunt 35 de tineri, olimpici, care vor beneficia de câte o bursă de 300 de lei pe lună, timp de un an”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Evenimentul, organizat sub înaltul patronaj al cvadruplului campion olimpic Ivan Patzaichin, s-a bucurat de prezenţa unor nume importante din comunitatea noastră, reprezentanţi ai autorităţilor locale, politicieni, dar şi agenţi economici. Ivan Patzaichin i-a felicitat public pe cei care au organizat evenimentul, precizând că valorile româneşti nu trebuie neglijate pentru că ele vor fi viitorul ţării. La rândul său, Înalt Prea Sfiinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a luat parte la eveniment, fiind însoţit de Corala Arhiepiscopiei Tomisului, s-a arătat extrem de încântat de iniţiativă, subliniind că „a ne preocupa de tinerii cu rezultate extraordinare la învăţătură trebuie să fie o prioritate”, mai ales că avem un potenţial deosebit de bogat. Consilierul judeţean Ion Dumitrache i-a felicitat, de asemenea, pe organizatori, dorind ca asemenea momente să fie cât mai dese. „România are nevoie de asemenea momente pozitive, nu negative, aşa cum avem parte aproape zi de zi”, a spus Dumitrache. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a lăudat şi el iniţiativa şi a felicitat organizatorii. Şi nu au fost singurii care au apreciat Balul de Safir ca fiind o mare reuşită. „Să sperăm că nu vom rămâne doar la această ediţie şi că Balul va deveni o tradiţie”, a declarat, la rândul său, preşedintele CV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea.

APLAUZE PENTRU CEI MAI BUNI. Tinerii cu rezultate importante la numeroase olimpiade au fost aplaudaţi şi felicitaţi de organizatori, 35 dintre ei primind câte o bursă în valoare de 300 de lei, timp de un an. Şi cotidianul nostru, la iniţiativa directorului general, Sorin Strutinsky, sprijină un tânăr care a obţinut locul trei la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Alin Pălinaru, acum student în anul I la Facultatea de Arhitectură Bucureşti. „Este o surpriză deosebit de plăcută pentru mine. Sunt foarte emoţionat, dar în acelaşi timp foarte bucuros că cineva s-a gândit şi la noi. Este o răsplată sinceră a muncii pe care am depus-o, pentru că a fost un concurs foarte dificil”, ne-a spus, încântat, Alin Pălinaru, bucuros că va reuşit să-şi ducă la bun sfârşit o dorinţă mai veche, din copilărie, atunci când şi-a dat seama cât de mult iubeşte arta, aceea de a termina Arhitectura. Alin doreşte să-şi ia diploma şi să revină la Constanţa, pentru că nu vrea să părăsească ţara. Este conştient că îi va fi greu, însă trăieşte cu speranţa că, la un moment dat, lucrurile se vor schimba în bine şi în ţara noastră. Alin a fost felicitat de reprezentantul ziarului, redactorul şef Iuliana Florea. Ea speră ca viitoarea colaborare cu Alin să fie una fructuoasă, iar tânărul să-şi ducă visul la bun sfârşit. Conştientă de situaţia actuală din România şi de faptul că tinerilor le este greu să răzbată, Smaranda Constantinescu, şi ea elevă, a gândit acest eveniment pentru a veni în sprijinul colegilor ei. Şi a reuşit. „În aceste momente dificile pentru Învăţământul din România, evenimentul de azi reprezintă o şansă în plus pentru aceşti copii olimpici, viitorul societăţii noastre”, a spus Smaranda.

Deputatul PSD de Constanţa Eduard Martin, prezent la eveniment, s-a arătat extrem de impresionat de iniţiativa Smarandei şi şi-a oferit sprijinul pentru doi olimpici. „Un gest venit la momentul potrivit îi poate face pe aceşti copii să-şi aducă aminte că au fost ajutaţi şi, poate, sper, la rândul lor să facă acelaşi lucru”, a declarat el.