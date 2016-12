Balul Operei de la Viena

Celebrul Bal al Operei din Viena (Opernball), care a avut loc ieri seară în capitala austriacă, a uimit şi anul acesta prin eleganţă, opulenţă, tradiţie şi mai ales prin prezenţele de renume internaţional, de la oameni politici, la actori, artişti şi sportivi, care se numără pe lista de invitaţi. Dominik Meyer, directorul Operei de Stat vieneze, s-a arătat deosebit de încântat de felul în care a decurs organizarea balului, precum şi de cele două puncte forte ale instituţiei pe care o conduce, respectiv baletul şi orchestra Operei. Acesta a mărturisit că punctul culminant al ediţiei din acest an l-a constituit prezenţa sopranei românce Angela Gheorghiu care va interpreta, în deschiderea balului, „Habanera” din opera Carmen a lui Georges Bizet şi piesa „I Could Have Danced All Night” din musicalul „My Fair Lady”.

Şi în 2012, ca în fiecare an, la bal au fost prezente personalităţi de renume mondial. Loja preşedintelui austriac a fost plină de nume mari ale lumii politice. Heinz Fischer i-a avut ca invitaţi pe secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, şi pe soţia acestuia. Cancelarul austriac Werner Faymann a fost însoţit de premierul croat Zoran Milanovic, iar ministrul austriac al Afacerilor Externe, Michael Spindelegger, de omologul său suedez, Carl Bildt. Omul austriac de afaceri Richard Lugner, în vârstă de 79 de ani, care invită în fiecare an celebrităţi de talie mondială la Balul Operei, a sosit însoţit de Roger Moore, fostul star din seria de filme cu James Bond, şi pe actriţa daneză Brigitte Nielsen. Deşi iniţial Lugner a anunţat că el şi invitaţii săi vor sosi cu elicopterul, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile au venit cu maşina. Topmodelul Helena Christensen, în vârstă de 43 de ani, a luat parte la bal ca invitată a companiei de lenjerie Triumph, iar Oona Castilla Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin, a avut un loc de onoare printre personalităţile prezente la bal.

Restaurantele de lux Sacher şi Korso, însărcinate prin tradiţie cu elaborarea complicatului meniu al balului, i-au delectat pe invitaţi cu meniuri de excepţie, constând, printre altele, în homar de Bretania cu avocado şi creson, Pot au feu, prăjituri Valrhona şi 12 feluri de preparate din carne. Meniul a fost pregătit în amănunt cu câteva luni înainte de organizarea balului, iar în cazul în care un fel de mâncare nu a fost pe placul criticilor degustători, acesta a fost schimbat pe dată. Rezultatul este că în acest an, meniul a fost mult mai bogat ca de obicei, conţinând orice de la consomme la viţel cu trufe şi ravioli şi celebra prăjitură Tanariva. În cazul în care un oaspete va avea dorinţe culinare speciale, care nu se regăsesc în meniu, personalul restaurantului va improviza pe loc respectivul fel de mâncare.

Balul Operei din Viena este binecunoscut în întreaga lume ca fiind cel mai important eveniment al tradiţionalului sezon austriac al balurilor. Opernball este un eveniment muzical de excepţie ce are loc la sfârşitul carnavalului şi îmbină cultura de calitate cu divertismentul, fiind în acelaşi timp şi o excelentă ocazie de socializare pentru artişti, politicieni, magnaţi financiari şi iubitori de valsuri. Primele baluri vieneze au fost organizate de Opera imperială aflată lângă Karntnertor de către artiştii angajaţi ai operei în perioada imediat următoare Congresului de la Viena (1814-1815). Primul bal oficial al Operei, sub numele pe care îl cunoaştem astăzi, a avut loc în 1935. Pe parcursul anilor, la Opera de Stat din Viena s-au organizat 55 de baluri. Interesul internaţional s-a amplificat, numărul de vizitatori crescând de la an la an. În plus, evenimentul este acoperit de presa scrisă, cea online, dar şi posturi de televiziune din Europan, Japonia şi SUA. Anul trecut, postul austriac de televiziune care transmite Balul Operei a avut o cotă de piaţă de 59% şi aproximativ 2,74 de milioane de telespectatori din 8,4 milioane de locuitori ai Austriei. 70.000 de persoane au vizionat anul trecut marea deschidere pe postul 3sat şi alte 570.000 la televiziunea bavareză. Deşi un bilet la bal costă 250 de euro, unul la lojă între 9.000 şi 18.500, iar un loc la masă de la 180 de euro în sus, totalul de 5.500 de bilete este de mult epuizat.