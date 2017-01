„Balurile Bobocilor” măresc bugetul artiştilor autohtoni

Începutul noului an de învăţământ nu ţine deloc pasul cu criza. Chiar în pragul acestui nou sezon al „balurilor de boboci”, ofertele distracţiilor încep să „atenteze” la buzunarul nou-veniţilor prin evenimente şi afişe multicolore şi incitante, menite să le „incendieze” imaginaţia. Dornici să facă faţă cât mai multor solicitări, artiştii români îşi „dreg” vocile şi... pretenţiile financiare. ImpresarOnline.ro, împreună cu cele mai importante agenţii de impresariat din ţară au făcut publică o listă de preţuri pe care le practică vedetele autohtone, pentru a încinge atmosfera la balurile din această perioadă.

Tarifele artiştilor, de la 500 la 2500 euro. După cum se va vedea, ca în orice domeniu, nici în show-biz tarifele nu sunt direct proporţionale cu talentul artistic, ci doar cu tupeul celor care impresariază. Astfel, pentru o reprezentaţie, Akcent, Simplu sau Smiley solicită 2.500 euro, iar Provincialii, 2.000 euro. CRBL sau Tibi Scobiola cer 1.800 euro, Anna Lesko - 1.700, iar Alex sau Andreea Bănică- 1600 euro. Mult mai accesibili sunt DJ Project feat. Giulia sau Delia, al căror tarif este, ca şi în cazul „ţiganului mândru”, Connect-R, de 1.500 euro. Show-urile lui David Deejay feat. Dony, Deepside Deejays, Play and Win sau Elena Gheorghe costă 1.400 euro iar Corina, DeepCentral sau Nico vin să cânte pentru doar 1.300 euro. Tarifele celor de la Hi-Q, Laurenţiu Duţă, Morris sau Narcotic Sound, Radio Killer, Residence DJ sau Vunk sunt de 1200 euro, cel de la Distinto, DJ Sava & Raluka, Keo, Life on Mars (sexy cover music) sau Vali Bărbulescu - 1.000 euro, Aisa & DJ Yaang, Claudia Pavel, Ella Rose, Nick Kamarera feat. Mike Diamonds, Sonny Flame - 900 euro, Alexandra Ungureanu & Crush - 850, iar Ianna şi Cvartetul Arpegione, Lavinia, Nick Kamarera sau Xonia - 800 euro. Diana Bişinicu, George Hora & Kamelia, Impact şi Matteo Mossano cer 700 euro, Alice (ex-Russian Girl), Anne’s, Ella, Ladies, Roller SiS, Roxy Rocks, Sunrise Inc - 600, Chris Mayer, Lucian Bărbulescu şi High Five - 500, iar cei mai „accesibili” din listă sunt Speak One şi Milana. Preţurile amintite sunt valabile doar pentru „balurile de boboci” şi nu includ costuri de transport, cazare, masă sau de scenotehnică. Preţurile sunt nete, iar taxele se stabilesc în funcţie de modalitatea de plată.

Mihai Trăistariu, căutat atât la baluri, dar mai ales la… nunţi. Pentru că din lista redată lipseau informaţiile referitoare la Mihai Trăistariu, menţionăm că acesta solicită 1500 euro pentru un show de 40 minute la „Balul Bobocilor”, diversificat cu muzică uşoară sau populară, după preferinţe. Referitor la apreciatul solist constănţean, trebuie remarcat şi faptul că acesta este pe cale să stabilească un adevărat record în materie de spectacole la... nunţi! Albumul de muzică populară „Lie, ciocârlie \", lansat în vară, pare să-i fie cu noroc, pentru că, într-un an de criză în care toţi cântăreţii se plâng că nu sunt concerte, numai în luna septembrie, artistul a fost solicitat să cânte la 14 nunţi.