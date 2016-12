„Bambi” şi „Hot Chocolate” dau tonul distracţiei la Zilele Constanţei

În ambianţa specifică serilor de mai la malul mării, publicul este invitat să ia parte la momentele speciale care i se pregătesc. Seria recitalurilor susţinute cu prilejul Zilelor Constanţei va fi deschisă în această seară, la ora 20.00, pe scena special amenajată în aer liber, de ansamblul folcloric „Plaiuri Dobrogene”, urmat de trupa „Bambi”, care va concerta de la ora 20.47. Cunoscutul grup „Hot Chocolate” va susţine ultimul concert al serii, care va începe la ora 21.40. Mîine seară, de la ora 20.00, vor evolua ansamblurile etnice ale aromânilor, lipovenilor şi tătarilor. Începînd cu ora 21.40, pe scena de la malul mării va concerta Rozalla, iar de la ora 22.23, formaţia „Fun Factory”, renumită în anii ’90 pentru hituri ca „Celebration” şi „I Wanna Be With You”, va cînta, pentru prima dată, pentru constănţeni. Ultima zi a marii sărbători a oraşului Constanţa le va aduce spectatorilor nocturni şi alte momente artistice de excepţie, cum ar fi o reprezentaţie a Ansamblului Etnic Elen, de la ora 20.00 şi show-ul susţinut de „White Gipsy”, de la 20.40. Grupul „Technotronic”, care a mai concertat la malul mării în urmă cu doi ani, va urca pe scenă de la 21.17 şi le va aminti constănţenilor de hituri precum „Pump Up The Jam”, „Get Up! (Before The Night Is Over)”, „Spin That Wheel” şi „Rockin\' Over The Beat”. Thea Austin - componentul trupei „Snap”, va face show începînd cu ora 22:00, iar recitalul care va marca finalul Zilelor Constanţei va începe la ora 22.50 şi va fi susţinut de trupa „Voltaj”.