Bambilici cu niște contribuții sociale?

Anumite categorii de salariați, precum cei din IT, cercetare sau persoanele cu handicap, vor fi afectate de mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, apreciază oficialul Deloitte România Alexandru Comănescu - „Trebuie văzut ce vor face angajatorii. Deja unii dintre ei și-au anunțat public intenția de a compensa modificarea, pentru ca angajații să nu resimtă mutarea contribuțiilor. Sunt anumite categorii care pot fi afectate, cele care aveau tratamente speciale (IT, cercetare-dezvoltare, cei cu handicap)... Plus angajați ai căror patroni nu vor crește brutul. Eu nu înțeleg care ar fi beneficiul pentru bugetul de stat, căci obligația de plată va reveni angajatorului“. El a mai precizat că modificările fiscale afectează companiile care își creionează bugetele în vară - „Astfel de schimbări, care vin de la o lună la alta, nu aduc stabilitate și declasifică România în competiția cu țările est-europene pentru diferite proiecte“. Autoritățile au decis miercuri trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10%. De la 1 ianuarie 2018, nivelul contribuțiilor plătite pentru salariul brut urmează să scadă cu două puncte procentuale, de la 39,25 la 37,25%, însă din totalul de 22,75% contribuții datorate de angajator, 20 de puncte se transferă către salariat. Astfel, din salariul brut, 35% vor fi contribuții reținute de angajator în numele salariatului, iar cele rămase în sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (după transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% și vor acoperi riscurile de șomaj, accidente de muncă, concediu medical și creanțele salariale.