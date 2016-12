Bamburic nu le cere daune celor care au încercat să îl ucidă

Magistraţii Tribunalului Constanţa nu au putut să înceapă, ieri, cercetarea judecătorească în dosarul în care gălăţenii Daniel Dediu, Dănuţ Maricel Mustaţă şi Grigore Dănilă sînt acuzaţi că ar fi încercat să-l ucidă pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic. Procesul a fost amînat din cauză că avocatul victimei nu a fost prezent în sala de judecată. În schimb, Bamburic a venit în faţa judecătorului şi a declarat că nu are nevoie de despăgubiri materiale de la cei trei gălăţeni: „Declar azi, în şedinţă publică, că nu am pretenţii civile de niciun fel faţă de inculpaţi şi nu solicit nicio sumă de bani de la aceştia. Cer însă pe latură penală ca cei trei să fie pedepsiţi pentru ceea ce au făcut!”. Totodată, Bamburic a prezentat mai multe acte care dovedesc că a fost internat de mai multe ori în diferite spitale pînă cînd s-a vindecat de rănile provocate de cele nouă gloanţe cu care a fost împuşcat. Avocatul gălăţenilor, Dumitru Hagiu, a atenţionat completul de judecată că la termenul următor va pune în discuţie legalitatea sesizării instanţei şi va cere restituirea cauzei la procuror. În final, judecătorul a stabilit ca pe 21 octombrie să fie citat ca martor Florin Sebastian Pătru, deţinutul care a stat în celulă cu Dediu şi care ar fi declarat că acesta i-a oferit o sumă mare de bani în schimbul uciderii lui Bamburic atunci cînd iese din închisoare. De altfel, declaraţia lui a stat la baza rearestării lui Dediu, Dănilă şi Mustaţă în luna iunie a acestui an. Procurorul de şedinţă a cerut ca instanţa să comunice conducerii penitenciarului Poarta Albă solicitarea Parchetului de a asigura condiţii pentru ca martorul Pătru să nu ia legătura cu nici unul dintre cei trei gălăţeni pînă cînd nu va fi audiat. Potrivit anchetatorilor, cel care a apăsat pe trăgaci, anul trecut, în noaptea de 17 ianuarie, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic a fost gălăţeanul Dănuţ Maricel Mustaţă, de 28 de ani. Victima tentativei de omor spune că ar fi încercat să ajungă la uşa de acces a blocului în care locuieşte, pentru a se adăposti de rafala de gloanţe. Nouă gloanţe l-au nimerit în plin pe omul de afaceri. Anchetatorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi, căreia i-au cerut eliminarea omului de afaceri. Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa, susţine că s-a dorit eliminarea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lîngă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Anchetatorii au stabilit că, după ce l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Grigore Dănilă, a trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele neînţelegeri.